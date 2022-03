I. B TŘÍDA A

Druhé místo drží Junior Děčín, který válel v Bohušovicích. Po skvělém prvním poločase (5:0) nakonec vyhrál jasně 6:2. Hattrickem se blýskl Šmalcl.

„Měli jsme parádní úvod, za půl hodiny jsme dali pět branek. To rozhodlo celý zápas. Po změně stran jsme měli hromadu dalších šancí, ale byl z toho pouze jeden gól. V závěru domácí korigovali po standardních situacích. Dobrý výkon, teď se ale musíme připravit na první Pokratice,“ přiznal Miroslav Tyl, vedoucí děčínského Junioru.

RETRO FOTBAL: Škvára, hadrové kopačky a meruna. S námi můžete vzpomínat

Deset branek padlo v Dobkovicích, kde domácí porazili v rámci derby Union Děčín 6:4. Přitom v poločase vedli 6:1. „Ve druhém poločase jsme dali šanci všem hráčům na lavičce, zahrál si i náhradní brankář. Logicky nebyla naše hra optimální a hosté snížili. Utkání jsme ale měli celou dobu pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Česká Kamenice doma udolala Svádov, ačkoliv hrála od 23. minuty bez vyloučeného Jíravy. „To nám paradoxně pomohlo. Kluci na hřišti více bojovali a semkli se. Do té doby to bylo nemastné a neslané. Hosté toho směrem dopředu moc nepředvedli. Musím hráče pochválit. Pro nás jsou to důležité body. Zatím máme dobrý los, těžší zápasy nás teprve čekají,“ má jasno Josef Rákosník, trenér České Kamenice.

Výborný vstup do jara prožívá také Chuderov, který doma zdolal Roudnici B 4:1 a zvítězil i ve třetím duelu po zimní pauze. „Popravdě jsem od soupeře, který v minulém kole porazil lídra z Pokratic, čekal víc. Myslím, že jsme zápas ovládli a kdybychom dali ještě víc branek, asi by se nikdo nemohl divit,“ řekl kouč Chuderova Petr Čítek.

Web Senice zmizel. Klub dva roky nezaplatil, provozovatel mu vypnul doménu

„Vstup do jara se nám výsledkově povedl, herně je to ale pořád takové syrové. Máme ale slušnou obranu a vepředu se nám vždy podaří dát nějaké branky,“ okomentoval také zatím bezchybné jaro.

I. B TŘÍDA B

Lídrem zůstává Nové Sedlo, které porazilo Baník Ohníč i díky hattricku Pavla Melichara 7:1. „Pecka, vedeme už o sedm bodů a krok za krokem jdeme za svým cílem. Postup do I. A třídy by byl historickým počinem,“ řekl předseda prvního celku tabulky Jakub Černý.

Tatran Podbořany zachraňoval alespoň bod v Duchcově až v 87. minutě, kdy dvoubrankovou poločasovou ztrátu dorovnal hostující Ondřej Svída. Domácí však po výhře 3:2 na penalty vyhráli stejným výsledkem i celý zápas. „Mám trochu rozpolcené pocity, protože nemůžeme přijít o dvoubrankový náskok. Vedli jsme 2:0 a nechali si to utéct,“ řekl duchcovský trenér František Macháček.

Ocenil hru Podbořan. „V závěru nám dali soupeři zabrat, jejich výkon musím ocenit. My jsme ztráceli, na což nejsme zvyklí.“

Potíží bylo podle něj zranění klíčového hráče Phan Conga, v závěru navíc musel střídat brankář Petr Velička, kterého nahradila týmová trojka Michal Ajdinovič. „Je to devatenáctiletý kluk, který musel v 79. minutě do zápasu naskočit. Ale je fakt, že nám pak vychytal penalty, takže super a ve finále musíme být spokojeni.“

Inzultace sudího hned na úvod jara! Strčil jsem do něj, urážel mě, hájí se hráč

Duchcovu jarní start vyšel. „Ne vždy je to optimální, ale máme z devíti bodů osm a to je na rozjezd určitě pozitivní,“ dodal duchcovský trenér František Macháček po magnetu kola, kdy se poměřili dva konkurenti z TOP 4.

Jarním překvapením v krajské B. třídě B jsou zatím Kopisty, které jako předposlední tým tabulky bodovaly ve všech třech úvodních duelech a posbíraly sedm bodů. „Hned se lépe dýchá,“ říká kopistický Vlastimil Fous. Není divu, Kopisty jsou sice stále předposlední, ale soupeře před sebou už mají nadohled. Naposledy doma braly bod za bezbrankovou remízu s Březnem, kterou nakonec hosté ovládli v penaltách. „Nicméně zápas hodnotím velice pozitivně. Už dříve jsem říkal, že bude důležitý vstup do jara a zatím panuje spokojenost,“ dodal Fous. Březnu se sice vykartoval Polka, ale domácí měli přesilovku jen čtyři minuty.

„Dva body bereme. V naší situaci, kdy jsme vlastně v tabulce jen kousek od Kopist, je každý zisk zlatý,“ řekl vedoucí březeneckého týmu Petr Pliska.

Hrál vedle Dočkala, vedl ho Šilhavý. Teď se Jeslínek zase vrátil do Kladna

Třikrát hráli a také třikrát bodovali. Strupčice mají opačné starosti než Kopisty a Březno a vyhřívají se na třetí místě tabulky. Nepříjemný Osek je o víkendu doma dokázal obrat o bod, když opět došlo na penalty po remízovém stavu 1:1.

„Myslím, že jsme si vypracovali dostatek šancí na to, abychom zápas dotáhli ke třem bodům, ale Osek vsadil na obranu a prostě to ubránil a taky jsme mu pomohli my tím, že jsme neproměňovali. Je to škoda,“ řekl strupčický špílmachr Jan Vrba.