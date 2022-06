Profil spustil před deseti dny, ale už teď tam jsou z jeho archivu perly, jako například mužstvo Dolního Jiřetína z třicátých let minulého století. Nebo nejstarší autorovy snímky mosteckých fotbalových celků. A samozřejmě tam nechybí povídání o držiteli Zlatého míče Josefu Masopustovi, který pochází ze Střimic u Mostu a je nejslavnějším odchovancem zdejšího fotbalu.

Z nedávné historie Beneš zabrousil třeba do roku 2005, kdy Baník Most, tažený kanonýrem Horstem Sieglem, historicky vybojoval postup do nejvyšší soutěže. Vše doprovází autor popiskami a vysvětlivkami. „V galerii jsou dokonce i nějaké nepublikované fotky,“ upozorňuje Edvard D. Beneš. Na stránce se věnuje také slavným odchovancům jako již zmíněnému Masopustovi, nebo Petru Johanovi, který v současnosti trénuje divizní FK Baník Most-Souš a Stanislavu Hofmannovi mladšímu, který se z Mostu dostal do prvoligového Slovácka s nímž letos přes Spartu Praha vybojoval Český pohár.

