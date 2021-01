Krásný Dvůr, účastník I. B třídy a po nedohraném podzimu třináctý celek soutěže, příliš nevěří, že se znovu začne hrát. „Podle situace, která panuje v této době, kdy se počty nakažených nelepší, počítám, že se opět soutěž nedohraje. Zase vše anulováno,“ krčí ramene vedoucí Miroslav Zaržický.

Áčko kádr v zimě neměnilo, během přípravy chtělo poměřit síly s mužstvy z vyšších soutěží. „Měli jsme nasmlouvané zápasy s Černovicemi, Kláštercem nebo Hředly, navíc jsme byli přihlášeni do zimního turnaje v Kadani. Kdyby se přeci jen hrálo, tak by bylo dobré, aby mohla být alespoň třítýdenní příprava. Hráči musí dostat chuť do hry, nabrat nějaké tréninkové dávky. Hráče sice nabádáme k samostatné přípravě, ale není to takové, jako by bylo při společném tréninku.“

Případné anulování soutěží, o kterém Zaržický mluvil, by mohlo pro některé hráče znamenat konec kariéry. „Všechna snaha přichází vniveč. Příprava, soustředění… Mnozí starší hráči už také uvažují o konci kariéry, když nemohou na hřišti ukázat, co umí.“



Co Zaržického může těšit, je finanční situace klubu. Ani během koronavirové krize nestrádá. „Náš klub byl docela dobře finančně zabezpečen na sezonu, takže co se týče financí, vyšli jsme s minimálními ztrátami. Snažíme se o dotace z MŠMT, podporují nás naši sponzoři, nemalou část nám poskytuje také obec.“



Ondřej Holl