„Já mám ze sezony smíšené pocity. Chtěli jsme soutěž vyhrát a vybojovat si postup do I. A třídy. Bohužel to tak zatím nevypadá. Máme osm bodů ztrátu na první místo a to by musel Klášterec hodně zaváhat,“ uvědomuje si lenešický brankář Štěpán Ježek. Před kláštereckým soupeřem má respekt. „Hodně posílili, mají nového trenéra. Přišli tam kluci jako Peťa Mirga, Schettlík. Je tam zkrátka kvalita, která se projevuje,“ vidí Ježek. „Teď s nimi hrajeme, tak se uvidí a kdybychom je porazili, tak by to určitě bylo lepší. Vidím to celkem jako rozhodující zápas.“