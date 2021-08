Za příjemného sobotního dopoledne se v Dobroměřicích nemuselo na první branku dlouho čekat. V 6. minutě nechala hostující obrana ve vápně úplně samotného Bránického a ten s jistotou svou šanci proměnil. Další velkou šanci měl po přihrávce od Matyáše Maliňák, ale jeho tvrdou střelu ze 14. minuty Gabrhel vyrazil. Po půlhodině hry se předvedl střelou z dobrých 25 metrů Myšák, ale mířil lehce nad. Fotbalová lahůdka byla k vidění ve 39. minutě. To ze vzdálenosti 20 metrů napřáhl ke střele Matyáš a poslal míč pod břevno.

Domácí byli v prvním poločase jasně lepší a měli i více šancí. Klášterec byl až příliš často nepřesný a ztrácel zbytečně míč.

Druhá půle začala úplně v jiném stylu. Hned v jeho úvodní minutě zahrávali hosté přímý kop a střelu kolem zdi, mířící přesně do růžku, vytáhl pozorný Bouček na roh. Pak však Klášterec z nenápadné akce udeřil a v 56. minutě Valentou snížil. Hosté pokračovali v ofenzivě, ale jejich akce končily nepřesně, nebo na Boučkovi. Do konce utkání zbývalo čtvrt hodiny, když Matyáš našel středem pole nabíhajícího Maliňáka a ten tvrdou střelou kolem padajícího Micáka prostřelil Gabriela. třetí branka v síti Klášterce domácí uklidnila a ti si vytvořili i další šance. Tu největší pak měl střídající Votruba, ale jeho pokus z úhlu mířil jen do gólmana Klášterce.

Tři body tak zůstaly doma a diváci se již mohou těšit, že za týden ve stejném čase uvidí útočný fotbal v podání jejich celku v souboji s Bílinou.

„Nevím, co to je, ale my máme převahu, střílíme a pak najednou stejná chyba, dostaneme branku a přestaneme hrát. Stejně, to bylo s Černovicema. Stejné chyby, stejné branky. Naštěstí to vzal Maliňák na sebe a rozhodl. Možná to mají kluci v hlavách. V přípravě jsme měli silné soupeře a najednou jsme nevyhrávali a ani branky jsme nedávali snadno. Jako, když si kluci přestali věřit. Další problém je doba kovidová. Najednou přicházejí omluvenky na trénink a zůstávají srdcaři. Dlouhá herní přestávka se podepsala i na kondici. Bohužel jsme dnes postrádali Köchrta s Lazarikem, kteří jsou pracovně mimo, jsou tu i dovolené. Jsem rád za Matyáše. Minule tři branky v Ledvicích, dnes paráda. Byla na něm vidět nervozita a tohle mu pomůže. Věřím, že se budeme už jen zlepšovat,“ hodnotil po utkání trenér vítězů David Holeček.

FK Dobroměřice – FK Klášterec n. O. 3:1 (2:0)

Branky: 6. Bránický, 39. Matyáš, 75. Maliňák – 56. Valenta. Rozhodčí: Provazník – Zitko, Holly, ŽK: 3:2, 171 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Vild, Reh, Rus – Myšák, Maliňák, Mistoler, Pergl (78. Votruba) – Matyáš (89. Hascear), Bránický (69. Orlt).

FK Klášterec: Gabriel – Chvojka, Moravec, Micák, Bundzík – Hofman, Škultéty, Kolář, Hejtmánek – Mařík, Valenta.

Jaroslav Tošner