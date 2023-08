„Soupeř byl jasně lepší, vyhrál zaslouženě. My jsme v 38. minutě nevyužily jasnou šanci, škoda, že se nám nepodařilo vyrovnat na 1:1. Od 54. minuty jsme hráli bez vyloučeného Marka Paula a pak už to bylo těžké. Dobroměřice potvrdily roli favorita a aspiranta na top pozice. Uhrály by si to u nás, i kdyby jsme byli v jedenácti,“ řekl Jakub Černý, předseda poraženého Nového Sedla.

Sudí Jan Hanzal udělil domácímu druhou žlutou kartu za úmyslné zakopnutí míče na protest proti rozhodnutí rozhodčího v přerušené hře. „Asi to vyhodnotil jako nesportovní chování a byl přesvědčen, že musí našeho hráče vyloučit… Nechci si stěžovat, zápas jsme si prohráli samy,“ dodal Černý.

Čtvrt hodiny před koncem, ale arbitr poměr sil vyrovnal, když vyloučil hostujícího Libora Maliňáka za udeření soupeře ramenem do hrudníku v přerušené hře.