Po Novosedlicích jste měli druhou nejhorší obranu, v 15 zápasech inkasovali 79 branek. Navíc se vám nedařilo venku, kde jste jako jediný klub nezískali v osmi utkáních ani jeden bod…

To byl velký problém. K těm venkovním zápasům jsme se moc nescházeli. Kluci měli pracovní povinnosti, byli nemocní, marodili. Nebylo to jednoduché.

Jak probíhá zimní příprava?

Trénujeme už asi měsíc. Teď jsme porazili 6:1 Hrobce, čeká nás zápas s a Košťany. Pravidelně chodí trénovat osm až deset hráčů, mohlo by to být lepší.

Nastanou změny v kádru?

Zatím nikdo neodešel, pokusíme se to nějak doplnit, ale protože nemáme vlastní dorost, tak je to těžké. Snad se nám někoho podaří sehnat.

Na Novosedlice ztrácíte bod, na Obrnice dva. Jak těžká bude záchrana?

Jednoduché to nebude, ale bodové rozestupy jsou na spodku minimální a my určitě zatím nic nevzdáváme. Na úvod máme FK Blažim, devátý celek tabulky. Před zápasem u nich jsme se moc nesešli, prohráli 0:4. Bude to na úvod těžký zápas, navíc nebudeme hrát doma, ale na umělce v Bílině. Do jaké míry to bude výhoda nebo nevýhoda, to nyní nedokáži říct.

Jaká je kvalita B třídy, favority jsou Strupčice a Chlumčany?

Ano, mají na prvním a druhém místě bodový náskok, zápasy s nimi jsme prohráli. Uvidíme, jaké bude jaro. Ještě se to může dost změnit. My se popereme o záchranu. Navíc se mají B třídy rušit, tak v podstatě ani nevíme, jak to dál bude. Něco jsem o tom četl, ale s nikým jsem tuhle novinku zatím nerozebíral.