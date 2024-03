V Lenešicích mužstvu z Teplicka při absenci několika hráčů základní sestavy ani nezbylo nic jiného než zápas postavit na tuhé defenzivě. „Našim cílem bylo nedostat deset gólů, jako se nám to stalo v posledním kole minulé sezony, kdy jsme tam prohráli 0:11," tvrdí bezelstně předseda oseckého klubu Patrik Váňa. Ten byl hrdinou svého týmu, když právě on v 90. minutě srovnal na 1:1, poslal zápas do rozstřelu a tam Osek bral bonusový bod.