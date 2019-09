Zelenožlutí proti žlutozeleným, to byl souboj 7. kola I. B třídy (skupina B) mezi domácím Osekem a hosty z Podbořan. Ti před víkendem vedli tabulku, Baník je ale často zatlačil do defenzivy a jen vinou slabé koncovky nerozhodl už v devadesáti minutách. Po remíze 1:1 se kopaly penalty, v nich Osečtí vyhráli 5:3. Podbořany nepředvedly dobrý výkon, oproti předchozím zápasům byly téměř k nepoznání.

Podbořany (ve žlutém) - Krásný Dvůr 7:1 | Foto: Jaromír Hykl

„Hosté přijeli ve žlutých dresech a zelených trenýrkách. My máme dvě sady – žlutou a zelenou. Tak jsme si vzali zelené dresy a žluté trenýrky. Myslím, že to byl pro diváky zážitek. My na hřišti jsme si občas pletli spoluhráče s protihráčem,“ dává hned na úvod k dobrému perličku osecký fotbalista Patrik Váňa.

Hostující celek sice díky penaltě od 10. minuty vedl, coby lídr tabulky toho ale moc nepředvedl. Baník zaslouženě srovnal a poté dál bušil do podbořanské obrany.