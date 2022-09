„Nevím moc, co k tomu říct, strašně těžko se to hodnotí,“ hledal po zápase ta správná slova trenér vítězů Petr Lédl. „Střekov to za celých devadesát minut nezabalil, my jsme třeba v přípravě měli podobný výsledek se soupeřem, který se moc nesešel, a ten byl úplně odevzdaný. Mně osobně tento zápas nepřišel tak jednoznačný, jak by se podle výsledku mohlo zdát,“ nechtěl hanit soupeře.

„Víme samozřejmě, že tam mají nějaké dlouhodobější potíže, ale začátek zápasu byl docela vyrovnaný. I první poločas byl jen 4:0, ve druhé nám to ale napadalo. Celkově si ale nemyslím, že by musel mít Střekov stejnou sezónu, jako měl loni,“ dodal.

Skvěle vstoupila do sezony také Česká Kamenice, která doma porazila Liběšice jasně 5:1. Za domácí nasázel všechny góly Lukáš Landovský. „Lukymu to sedlo, mohl dát ale další tři góly. Výsledek je asi pro hosty krutý, mohli jsme na začátku klidně prohrávat o dva góly. Pak jsme ale přeci jen byli lepší a vyhráli zaslouženě. V naší hře bylo hodně pozitivního, ale taky hodně nedostatků. Tak, jak to na začátku sezony bývá,“ pousmál se Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Bitvu nováčku z okresního přeboru Ústecka, respektive Děčínska, zvládly Malšovice, které vyhrály ve Velkém Březně 3:1. „Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Bylo tam hodně diváků, domácí mají mladý a velmi rychlý tým. Na nás bylo vidět, že jsme si nezvykli na tempo nové soutěže. Není tady tolik času, jako v okresním přeboru. Po změně stran se náš výkon zlepšil, domácí sice vyrovnali, ale výhru jsme nakonec udrželi,“ hodnotil utkání Josef Florián, kouč Malšovic.

„Řekl bych, že jsme neodehráli vůbec špatné utkání. Z naší strany tam byla velká aktivita, doplatili jsme na to, co nás trápilo už loni, tedy na neproměňování šancí, soupeř byl daleko efektivnější,“ přidal svůj pohled nový trenér domácí Jiskry Karel Moravec. „Dostali jsme dva slepené góly, za stavu 1:2 jsme tam měli několik obrovských příležitostí. Věřím, že kdybychom srovnali, mohli jsme to i otočit, třetí gól už byl do otevřené obrany. Jinak si ale myslím, že na sezónu jsme dobře připravení. Asi nám budou trochu chybět zkušenosti, ale jinak to byla hned na úvod výborná prověrka. Soupeři patří uznání, hrál dobře a podle mého to byl i pěkný fotbal pro diváky.“

Vstup do sezony se nepovedl Heřmanovu, který doma zaslouženě podlehl Chuderovu 1:4. „Špatný, z naší strany to nebylo povedené. Je potřeba pochválit soupeře, který byl fotbalový, dobře držel míč. Hlavně Soukup u nich vynikal. Nám se nedařilo, chyběli nám nějací hráči, na rychlo jsme sháněli brankáře, který nás ale podržel. Ale soupeř vyhrál naprosto zaslouženě,“ sportovně přiznal Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

„My jsme do toho utkání vstoupili hrozně bojácně, čekali jsme, s čím přijde soupeř, a z toho také pramenila chyba, kdy se nedohodli brankář s jedním ze stoperů, a domácí vedli,“ načal hodnocení chuderovský lodivod Petr Čítek. „To nás ale nakoplo, a od té doby už měla naše hra parametry. Začali jsme hrát po zemi, kombinačně, a ještě do poločasu jsme skóre otočili. Po změně stran už to bylo spíš o tom výsledek udržet. Byl strašně těžký terén, pršelo, hřiště bylo hodně měkké, tráva vysoká, takže rychle docházely síly oběma mančaftům. Z jednoho útoku se nám pak povedlo přidat čtvrtý gól a bylo po zápase,“ dodal.

Bláznivý zápas zažily Dobkovice, které po remíze 4:4 v Českých Kopistech zvládly pokutové kopy a mají dva body. Trenér Zdeněk Štol musel řešit problémy se sestavou, nakonec musel sám nastoupit a zaskvěl se v penaltovém rozstřelu. „Budu asi nejstarší hráč v I.B třídě, který kopal vítěznou penaltu,“ usmál se dobkovický trenér. „Měli jsme problémy se sestavou, dostal jsem tolik kuriózních omluvenek, že to ani nebylo možné. Za mě jsme tady bod ztratili. Bylo vidět, že už nemáme v brance Honzu Plačka, který často hasil naše chyby. Domácí vystřelili pětkrát na bránu a dali čtyři góly. Budeme muset změnit styl hry.“