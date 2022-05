Dal jste pět gólů za zápas, je to rekord? Mezi dospělými ano, v dorostu jsem dal v jednom utkání branek šest.

Můžete si pět branek během jednoho střetnutí pamatovat?

Abych řekl pravdu, tak úplně přesně ne.

V Dobroměřicích jste dal za 220 zápasů 114 gólů. Za tuto bilanci by se nestyděl ani váš oblíbenec David Lafata…

Jsem rád, že se mi daří. V letošních 22 zápasech jsem se trefil 19 krát. To se mi ještě nepovedlo.

Matyáš pálí jako vzor Lafata. Chce dát 15 gólů. A rád by si zahrál i s bratrem

Přesto to na týmového střelce číslo jedna nestačí. Váš spoluhráč Libor Maliňák dal 23 branek…Na startu jara jsem si dal metu 15 gólů za sezonu, když jsem ji překonal, tak jsem si říkal, že by bylo dobré dohonit právě Libora. Teď jsem dal pět gólů a Libor čtyři. To se těžko dohání.

Máte mezi sebou sázku, hecujete se?

Ne. Jsem rád, že má super formu a že mu to tam taky padá.

Nejlepším střelcem I. A třídy je neštěmický Patrik Lácha, který dal už 32 branek.

To už asi nedoženu. Do konce sezony zbývají asi čtyři zápasy.

Střekov jste rozstříleli 11:0. Jaký to byl zápas?

Bylo to takové o ničem, přijeli, že to jen musejí odehrát.

V sobotu vás čekají předposlední Ervěnice-Jirkov, mohou fanoušci čekat další kanonádu?

U nich to bývá těžký, je to nepříjemný soupeř, nepříjemné hřiště. Určitě ale chceme zvítězit.

Dobroměřicím se daří, 18 výher vás dostalo na průběžné čtvrté místo tabulky.

Chceme zaútočit na Proboštov, ztrácíme dva body. Skončit do třetího místa, jak se říká na bedně, by bylo fajn.

Jaro se vám rovněž z pohledu týmu vydařilo, že?

Ano, hodně se nám to povedlo, ale na druhou stranu jsme zbytečně ztratili body třeba v Klášterci nad Ohří nebo v Mojžíři, tedy proti klubům ze spodku tabulky. Ty body navíc by se nám hodily.

Už víte, kde budete hrát v další sezoně? V jednom z rozhovorů jste říkal, že byste si rád zahrál s bratrem, který je nyní v Mostě.

Já se teď soustředím na konec sezony, na Dobroměřice, kde jsem spokojený a máme tady dobré podmínky i zázemí. Chceme sezonu dohrát co nejlépe. Co bude dál, budu řešit až po ní.