Připravil lídrovi krajské I. B třídy B horké chvilky. Odchovanec mosteckého Baníku ve službách Lenešic Tomáš Tykal byl o víkendu noční můrou vedoucího celku tabulky z Klášterce. Do branky mu Tykal nasypal hattrick a přibrzdil tak kláštereckou jízdu, když nejlepší tým soutěže zaznamenal díky Tykalovi na jaře první porážku.

Fotbalista Tomáš Tykal. | Foto: archiv T. Tykala

Tykalovy Lenešice jsou v tabulce nejnižší krajské soutěže na čtvrtém místě a díky jeho víkendovému výkonu má soutěž říz a náboj. Na Klášterec se Lenešičtí chystali, čekali těžký duel…

„Bylo to náročné hlavně z toho pohledu, že jsme na zápas jeli s velkou marodkou v týmu. Před zápasem jsme si řekli s klukama, že nemáme co ztratit a můžeme jenom překvapit. Každý z týmu nechal na hřišti sto procent a to nám ten zápas vyhrálo. Byl jsem fakt na celý tým pyšný,“ vyjádřil se třiadvacetiletý fotbalista. Jeho spoluhráči si díky důležité výhře vychutnali masovou svačinku. Jak Tykal k hattricku došel?

Lídr I. B třídy zakopl. Vlčáci se rozběhli směrem k čelu. Soutěž má říz!

„Konečně mi ke gólům pomohlo trošku štěstí. Dva góly padly z ostrého úhlu futsalovým bodlem,“ chechtal se Tykal a pokračoval: „Jeden jsem dal z přímáku přímo na hranici vápna, kde jsem si opravdu věřil. Přiznám se, že tabulku střelců sleduji, nebudu lhát, ale kluci mi ke gólům fakt hodně moc pomáhají a jsou rádi, že mi to tam padá. Bylo by hezký si to udržet,“ dodává hráč, který se momentálně sluní na vrcholku střelecké tabulky.

Lenešice před sezonou plánovaly útok na postup. Klášterec proklamoval to samé. Bodové ztráty jsou ovšem minimální. Vrchol tabulky slibuje ještě pořádné dostihy a napětí. „Postup by byl krásný, ale už to není v našich rukách. Potřebujeme, aby Klášterec ztrácel a my do konce sezony vyhrávali a dařilo se nám. Sezona ještě nekončí a my do toho dáme sto procent,“ burcuje odhodlaně Tomáš Tykal.