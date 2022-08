V dresu domácích nastoupil do zálohy od úvodního hvizdu i hrající trenér Richard Zelinka a svému mužstvu naordinoval výbornou taktiku. Hrát rychlý útočný fotbal, který se musí divákům líbit.

Nové Sedlo mělo od samého začátku utkání výraznou převahu a přišly i šance. Ta první už v 6. minutě po rohu Krejčíka, když střelec Melichar hlavičkoval těsně vedle. Netrvalo dlouho a tísněný dvěma hráči pálil na branku Paul, ale ani on nemířil přesně. Ve 28. minutě to po centru Krejčíka zkusil z úhlu Kahout, ale ani jeho pokus nešel mezi tyče. Za pět minut už se schylovalo k brance. Téměř ze zadní čáry poslal na branku střílený centr Sitár a trefil bližší tyč. Melichar jen promáchl a tak se odražený míč dostal ke Kohoutovi, jehož pohotovou střelu gólman Dvořáček zneškodnil. Stačily čtyři minuty a byla tu další obrovská šance domácích. Opět to byl Krejčík, kdo poslal centr do vápna. Hlavičku Melichara však Dvořáček dokázal vyrazit. Míč přistál před Paulem, který pohotově pálil, ale i tentokrát dokázal Dvořáček reagovat a míč noho reflexivně poslal na roh.

Druhý poločas se již hrál za vytrvalého deště. I v něm měli domácí jednoznačně navrch a tentokrát již padaly i branky. První šance však ještě gól nepřinesla. V 52. minutě kryl Dvořáček střelecký pokus Kohouta a dorážku Stára jen s námahou odvrátil na roh. Pak přišla 65. minuta v ní umístil Sitár parádní střelu pod břevno, čímž poslal svůj celek do vedení. Za dalších pět minut mířil přesně k tyči Melichar, ale Dvořáček jeho střelu dokázal vytěsnit na roh. Netrvalo dlouho a přišel další úder domácích. Zelinka zatáhl míč k levé postranní čáře a jeho centr našel Sitára, který míč poslal nechytatelně k zadní tyči. Do konce utkání chybělo šest minut, když přišla první poloviční šance hostí. Střílený centr Burdy však Krulich bez větších problémů odvrátil do bezpečné vzdálenosti od své branky. Minutu před závěrečným hvizdem přišel třetí úder Nové Sedla. Krejčíkův centr našel přesně hlavu Sitára a ten rozvlnil síť za Dvořáčkem potřetí.

Po utkání přišla děkovačka spokojeným divákům a po ní gratulace bývalému hráči Danielovi Kačenákovi, který slaví padesátku. Kromě půllitru piva a dortu dostal i dres s číslem 50 a jmenovkou.

Nové Sedlo tak má zcela zaslouženě první body do tabulky a ukázalo, že si na něho budou muset soupeři dávat pozor. K příštímu utkání jede za týden do Děčína, kde ho čeká tamní Junior.

„Jsem rád, že se nám premiéra povedla a utkání se líbilo. Chtěli jsme ukázat lidem, kteří se tady o fotbal zasloužili a fandí nám, že to, co jsme hráli v uplynulé sezóně, budeme hrát i v A třídě. Chceme hrát naší hru. Celek jsme neomladili. Jako jediný přišel Pepa Baierl. Nechtěli jsme posilovat. Je nás dvacet a tak je to zbytečné. V Sedle budu i nadále pokračovat jako hrající trenér. Nebudu pouze v případech, kdy se to bude krýt s utkáním Slavoje, který má samozřejmě přednost,“ uzavřel po zápase spokojený Richard Zelinka.

Nové Sedlo - SK Ervěnice-Jirkov 3:0 (0:0)

Branky: 65.,76. a 89. Sitár. Rozhodčí: Živnůstka - Šístek, Karásková, ŽK 2:2, 80 diváků.

TJ Nové Sedlo: Krulich - Baierl, Břečka, Novák - Krejčík (89. Zuska), Paul, Hon, Zelinka (81. Havelka), Kohout - Sitár (89. Černý), Melichar (88. Kulhavý).

SK Ervěnice-Jirkov: Dvořáček - Recman (81. Rusník), Vytrhlík, Christof, Brejcha (64. Trnka) - Ambroz (74. Frič), Niš (64. Znamínko), Sečanský, Proll, Burda - Drbohlav.

