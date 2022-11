Běžela teprve osmá minuta, když si domácí nedokázali pohlídat rychlý průnik po levé straně. Kalbač musel ven z brány a pokusil se odehrát míč téměř u rohového praporku do zámezí. To se mu však nepovedlo a hosté pokračovali v akci. To ale jen do okamžiku, kdy byli zastaveni faulem. Bylo to před vápnem a u zadní čáry. Nařízený trestný kop zahráli perfektně. Míč se dostal ke Kočovi a ten jej poslal nezadržitelně do domácí sítě. Slavoj inkasovaná branka neprobrala a dále se utápěl v nepřesnostech. Jeho první šance přišla v 17. minutě, kdy se do vápna probil Minařík. Poslal míč na penaltu, jenže Klíč míč nezasáhl a Petr Klinec z hranice vápna vysoko přestřelil. Po půlhodině hry se pokusil Minařík zakončit rybičkou, ale jeho pokus šel mimo brankovou konstrukci.

Do druhého poločasu udělal trenér Zelinka dvě změny, kterými chtěl zrychlit přechod do útoku a posílit střed zálohy. Na hřiště tak poslal Hassmana a Pinkra. Hra Slavoje konečně dostala spád. Hráči lépe kombinovali a jejich snaha byla korunována vyrovnávací brankou. V 62, minutě našla přihrávka Petra Klince rozběhnutého Klíče a ten bez větších problémů zavěsil. Stačily čtyři minuty a Žatec šel do vedení. Hynek zahrával trestný kop z levé strany a Klinec hlavou překonal Kořínka v brance Ústí. Další čtyři minuty a další gól. Tentokrát v podání Hynka. Ten zasekl ještě před vápnem, rozhlédl se a obloučkem z 18 metrů přelomoval Kořínka, který byl příliš daleko od brány.

Dal čtyři góly za zápas, pálil jako vzor Benzema. Bylo to super, říká Thiebaut

Čas se krátil a tak Ústí dalo kontaktní gól už za dvě minuty. Beneš zbytečně fauloval ve vápně a z nařízené penalty poslal Cohla míč „panenkovsky“ do středu branky. Opět dvě minuty z časomíry a další branka. Petr Klinec přespurtoval po levé straně kapitána Ústí Bechyněho a střelou na zadní tyč překonal Kořínka po druhé. Pak však přišel neuvěřitelný zkrat. Hassmana u postranní čáry nevybíravě odzbrojil Koča. Záložník Žatce se za ním vydal a poslal ho tvrdě k zemi. Jeho zákrok byl okamžitě oceněn červenou kartou. A opět přišlo na řadu nepsané pravidlo dvou minut. Žatec udeřil i v deseti. Pavel Klíč napodobil svého parťáka Klince, prošel po levé straně a zakončil podobným způsobem, jako on. Ani to ještě nebyl konec přestřelky. V 88. minutě prošel otevřenou obranou Slavoje O. Černý a překonal Kalbače v bráně. Brankovou tečku nakonec obstarali domácí ve čtvrté minutě nastavení. Čonka utekl tentokrát po pravém křídle, našel před branku nabíhajícího Minaříka a ten chytrým obloučkem přehodil Kořínky. Hned po této brance ukončil rozhodčí Kuriljak utkání. Nepříjemnou kaňkou utkání bylo zranění Filipa Klince, který v 52. minutě po faulu upadl a protihráč mu nechtě kolíky své kopačky způsobil nepříjemné zranění ruky.

Další zápas odehraje Žatec za týden na půdě Litoměřicka.

„Po první polovině utkání jsem udělal v kabině bouřku. Za ten výkon by měli divákům vrátit vstupné. Ve druhé půli jsme naštěstí rychle vyrovnali a pak už jsme dominovali. Byli jsme více na míči, měli jsme šance. Bohužel jsme ale také inkasovali laciné góly. Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Ústí doplácí na to, že to jsou bývalí dorostenci. Teprve se oťukávají v dospělém fotbale. Potřebovali by tak 2-3 zkušené hráče. Nejsou ještě fotbalově vyzrálí. Je tam ale několik hodně šikovných hráčů. Chtějí hrát, nesložili zbraně ani za stavu 3:1. Nechápu, proč my nedokážeme stejný výkon předvádět v celém utkání. Stejně tomu tak bylo v Srbicích. První poločas bída a druhý dominujeme. Nevím, kde děláme chybu,“ zakončil hodnocení trenér Richard Zelinka.

Louny lákají na ženský basketbal! Holky v prvním zápase přejely Děčín

FK Slavoj Žatec – FK Ústí nad Labem/Domoušice 6:3 (0:1)

Branky: 62. a 84. Klíč, 66. a 74. P. Klinec, 70. Hynek, 90+4 Minařík – 8. Koča, 72. Cohla, 88. O. Černý. Rozhodčí: Kuriljak – Klimpr, Živnůstka, ŽK 2:1, ČK 82. Hassman (Žatec), 100 diváků.

FK Žatec: Kalbač – F. Klinec (56. Horák), Smékal, Beneš, Mács (46. Hassman) – Suchan (46. Pinkr), Čonka, Hynek, Minařík – P. Klinec, Klíč.

FK Ústí n.L./Domoušice: Kořínek – Rybyšár, A. Černý, Bechyně, Jirák – O. Černý, Koča, Cohla, Šupík (32. Podhola), Parachin – Houdek (67. Svoboda).

Jaroslav Tošner