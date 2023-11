/FOTO, VIDEO/ Vyhráli 18:0, on sám dal šest gólů, ale podobný zápas, jako posledně proti…

Podbořanům to už delší dobu nešlapalo. Odhodlaný patriot Zdeněk Poborský první polovinu sezony v roli hlavního kouče A mužstva nedokončil.

"Chtěl pomoci na hřišti jako hráč, trénuje tady děti a chtěli jsme mu trochu ulevit, aby se aktivní kariéře mohl věnovat více. Tak jsme se nějak domluvili," vysvětlil trenérskou změnu Milan Kareš, tajemník a vedoucí TJ Tatran Podbořany.

Trenérskou taktovku tak před třemi čtyřmi střetnutími převzal Jaroslav Oliva. "Většinou jsem se tady kolem Tatranu motal já nebo někdo zdejší. Teď přišla nová krev, jsou to kluci z okolí, i když Jarda tady asi půl roku před odchodem do Anglie kdysi působil. Dojeli podzim a pod jejich dohledem by měla proběhnout i zimní příprava."

Tatranu pauza přichází vhod. Porážka 1:4 s Mezibořím, 0:9 s juniorkou Loun a 1:6 v sobotní domácí derniéře v duelu 15. kola I. B třídy s lenešickým Sokolem, který třemi góly rozhodl už do poločasu… "Tak nějak jsme ten podzim dohráli v celkově nepovedeném modu," konstatoval Kareš.

Už na prahu sezony v létě tušil, že mužstvo může mít záchranářské starosti. "Všechno nastartovaly úvodní zápasy. První čtyři jsme venku prohráli o gól, třebaže jsme v nich měli na bod nebo výhru, a pak už se to s námi vezlo. Mužstvo se rozklížilo a nebylo to ono."

Podbořany jsou s třemi výhrami a devíti body na 14. místě nekompletní tabulky, avšak po sobotních dopoledních dohrávkách Perštejn - Kryry a Duchcov - Rašovice může být ještě hůře. "Bohužel asi moc horších týmu momentálně v soutěži není, ale už jen k úcty ke klubu a jeho historii a tradici se na jaře o záchranu poprat musíme," dodal Kareš.