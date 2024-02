Na co se v přípravě chcete zaměřit nejvíce?

Hlavním cílem tady bylo vytvořit pořádnou partu, protože to bylo takové půl na půl… Záměrem bylo kádr ustálit, konsolidovat, proto jsme žádné nové tváře nepřivedli.

A může se tak stát na poslední chvíli?

Muselo by se jednat o fotbalistu, který by nám opravdu pomohl. To ostatně očekáváme od staronové posily 38letého zkušeného Miroslava Heince, od něhož slibujeme, že nám zvedne výstavbu hry. S kádrem jsem spokojen, kluci jsou zdraví.

Jak se vám předsevzetí do přípravného období daří plnit?

Akorát jsme na čtyřdenním soustředění, konečně jsme se tady sešli všichni. Kádr čítá čtrnáct až šestnáct lidí s tím, že jsou zde s námi dva mladí z našeho dorostu, kteří se připojili k A týmu.

O koho jde a mají šanci se prosadit do jarní sestavy?

Jedná se o Kryštofa Turka, u něhož jsou předpoklady velké, šanci a minuty dostane rovněž teprve 16letý Vít Kucharský.

Máte za sebou už i nějaké přípravné zápasy?

Ano. Prohráli jsme 2:4 s Buškovicemi, ale tam nám nešlo o výsledek. V úvodní fázi přípravy pro nás byla důležitá fyzička a běhání. V sobotu máme v Blšanech přípravu s Baníkem Svatava, což je účastník Karlovarského krajského přeboru a je v blšanském areálu na soustředění.

Jak vlastně v těchto dnech v obci Žihle na Plzeňsku soustředění probíhá?

Máme dvě tréninkové jednotky každý den. Dopoledne ještě děláme kondici, odpoledne pracujeme s balonem. Jsme v Žihli, máme tady ideální podmínky, super. Je teplo, nefouká vítr, svítí sluníčko. Budeme tady do neděle.

Co vás následně čeká?

Po návratu z našeho kempu budeme úterý a čtvrtek trénovat, pak následuje generálka na start jara s Vroutkem.

Kde se bude hrát?

Uvidíme. Podle stavu hřiště, ale asi na umělce v Kryrech.

Přišli jste k týmu v říjnu, už dříve se vám proto podzimní část příliš hodnotit nechtěla…

Je to tak, to nemá smysl. Teď se hlavně musíme soustředit na co, to nás čeká, chceme se zachránit.

To je logicky asi hlavní cíl, že?

Ano, ale chceme hrát i fotbal pro oko diváka. S tím, abychom vyhrávali.

V tabulce jsou pod vámi Spartak Perštejn, který má stejně jako vy devět bodů, ale zápas k dobru a poslední Rašovice s pěti body. Sledujete dění u konkurence?

Soustředíme se především na sebe, ale pokud vím, tak ani u nich k velkým změnám nedošlo, jestli se tam změnili maximálně jeden dva hráči. Právě proto bude v jarní části sezony rozhodovat kvalitní příprava. Na hráčích je vidět, že s tou situací něco udělat chtějí.