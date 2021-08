„Báli jsme se, jestli někdo neskončí. Spousta kluků si odvykla mít víkend co víkend fotbal, stejně tak i jejich manželky či přítelkyně. Ale zatím to vypadá, že budeme bez ztrát, že se všichni do toho kolotoče zase vrátí,“ ulevilo se předsedovi Tatranu Milanu Karešovi.

Podbořanští trénovali třikrát v týdnu, poté začali s klasickým cyklem dvou tréninku týdně. „Už se to vrátilo do normálu, byly tam i nějaké přípravné zápasy. V nové sezoně chceme být do pátého místa, já osobně do třetího. Určitě se nechceme plácat někde dole,“ ujišťuje Kareš.

Vrásky mu ale dělá nařízení FAČR, které klubům velí hlídat bezinfekčnost návštěvníků zápasů. „Zatím přesně nevíme, jak si to svaz představuje, nemáme na to kapacity, tím pádem ani peníze. Upřímně si ale myslím, že podobná nařízení jsou hřebíkem do rakve amatérského fotbalu.“

Ondřej Holl