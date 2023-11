Do druhé půle vstoupili domácí náporem, ale jejich útočným akcím chybělo to nejdůležitější. Přesné zakončení. V 51. minutě utekl po pravé straně Kafka, naservíroval před malé vápno na Zomera, jenže ten z první netrefil bránu. Obdobná situace se opakovala ze šest minut. Tentokrát zakončoval Šoufek, ale i jeho hlavička mířila lehce nad. S přibývajícím časem bylo jasné, že kdo dá góĺ, bere vše.

Domácí byli v křeči, čehož využili hosté a s lehkostí se dostávali před branku. V 63. minutě byl blízko ke vstřelení branky lounský Baťka, který byl připravený zakončit u levé tyče, jenže na zemi sedící Kafka stačil míč usměrnit na roh. Běžela 81. minuta a v ní z blízka překonal Beneš gólmana Pilaře v brance Chlumčan. Domácí vrhli všechny síly do útoku a při standardkách pomáhal i brankař Pilař, jenže ani tříminutové nastavení k vyrovnání nevedlo. Chlumčany tak vyšly naprázdno, čehož využil Klášterec a po výhře v Málkově se o skóre dostal do čela tabulky. Závěr podzimu bude ještě pro hráče Chlumčan hodně těžký. Za týden nastoupí v Lenešicích a na závěr přivítají největšího rivala v boji o postup, celek Klášterce. Lounský B tým se posunul v tabulce na místo páté.

„Musím říct, že od začátku jsme byli lepším týmem. Lépe jsme kombinovali a nechyběl nám důraz v soubojích. Sice jsme si toho moc co se týče šancí nevytvořili, ale domácí jsme do žádné vyložené šance nepustili,“ chválil hostující trenér Vojtěch Trup.

„Do druhé půlky domácí hru zjednodušili, začali nakopávat dlouhé balóny a byl to boj. Musím naší obranou hru pochválit. Až na dvě šance, které si domácí za celý zápas vytvořili, jsme je defakto k ničemu nepustili. Bylo jasné, že zápas rozhodne nejspíš jeden gól. A ten devět minut před koncem přišel. Po menším nedorozumění v domácí obraně, prostrčil Hnátek Benešovi a ten šel sám na brankáře a chladnokrevně proměnil. Odvažíme si velice cennou výhru po skvělém týmovém výkonu. Hráče, co hráli od začátku, po ty co se tam dostali v průběhu, ale i ty co do zápasu vůbec nezasáhli, musíme pochválit. Byla tam cítit týmovost a energie. O to si toho ceníme ještě víc. V neděli nás čekají Podbořany a určitě nechceme nic podcenit. Ale chtěli bychom rozložit sílu na více lidi, co tolik minut teď nemají,“ dodal spokojený kouč lounské rezervy.

FK Chlumčany – FK SEKO Louny B 0:1 (0:0)

Branka: 81. Beneš. Rozhodčí: Červený – Hrneček, Křeček, ŽK 2:2, 70 diváků.

FK Chlumčany: Pilař – Nagy, Šoufek, Jenček, Kafka – Vážný, Polák (46. Trhlík), Longauer, Kurka, Podroužek – Zomer (67. Prokeš).

FK Louny B: Dvořák – Černý, Hasil, Alberovský, Střelec – Baťka (87. Kačín), Dubský (72. Beneš), Bichrt, Čonka, Svoboda (67. Jelínek) – Aidlpes (72. Hnátek).

(no, toš)