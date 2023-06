Ten si míč zpracoval na prsou, přehodil z pravé na levou nohu a kolem Plachého vypálil. Bouček v bráně neměl šanci. Netrvalo dlouho a Bouček musel zasahovat proti střele Stára. Po půlhodině hry pálil tvrdě Mára Břečka. Jeho střelecký pokus vytáhl Bouček nad břevno. Ten z levé strany zahrával Krejčík a adresátem jeho centru byl opět Melichar a byl z toho druhý gól domácích. Minutu před přestávkou nechali hosté Melichara odcentrovat od levé postranní čáry a Sitár bez problémů dal hlavou třetí branku domácího celku.

Krasojízda domácích pokračovala i po přestávce. Už v 52. minutě vyhrál Melichar souboj s Vildem a překonal Svobodu v brance Dobroměřic, který o přestávce nahradil Boučka.

KOMENTÁŘ: Postupový sen? Z divize se naopak stává nedostupná luxusní destinace

Už za dvě minuty se na druhé straně prosadil Matyáš a čímž zahájil brankovou přestřelku. Po hodině hry našel Paul na levé straně nabíhajícího Melichara, který se bez větších problémů zbavil vracejícího se Matyáše, který se ho snažil zastavit, a dal svou čtvrtou branku v utkání. Stačily tři minuty a skóre se opět měnilo. Z nenápadné akce se podruhé v utkání prosadil Matyáš a za dalších pět minut stejný hráč křížnou střelou z levé strany zkompletoval hattrick. Hrálo se na polovině domácích, když musela být hra přerušen Na hrací plochu vstoupily dvě malé kozy a tak je z pořadatelů musel zahnat tam, odkud utekly. Poslední brankovou příležitost měl tři minuty před koncem domácí Sitár, jehož sólo zastavil svým zákrokem Svoboda.

Nové Sedlo uzavřelo svou premiérovou sezónu v A třídě na 13. místě se ziskem 27 bodů. Dobroměřice končí se 48 body na 6. místě.

„Nic jsme jim nedovolili. Za mne veliká radost," konstatoval spokojený trenér domácích Richard Zelinka, který už spěchal převléknout si modré tričko Sedla za zelené Slavoje a připravit se utkání Žatce s Oldřichovem.

Nevím, kde večer budu, ale paráda, usmíval se kouč Žatce Zelinka po výhře

„Nebyla to tragédie, ale jsem zklamaný. Stále hrajeme o body a tady jsme to podle předvedeného výkonu přijeli jen odehrát. Gratuluji Melicharovy k tomu, co předvedl. Když ho vidím, nejraději bych si nazul kopačky a šel hrát. Mají perfektně složený mančaft se srdíčkem a chtějí hrát. Takhle by to mělo vypadat. V týdnu si to vyhodnotíme a uvidíme, co s tím budeme dělat,“uzavřel po utkání hodně rozladěný trenér poražených David Holeček.

TJ Nové Sedlo – FK Dobroměřice 5:3 (3:0)

Branky: 17., 34., 52. a 59. Melichar, 44. Sitár – 54. 62. a 67. Matyáš. Rozhodčí: Vlk – Sabo, Oborník, ŽK 1:2, 90 diváků.

TJ Nové Sedlo: Krulich – Krejčík (77. Vlček), Novák, Hon, Černý (46. Svída) – Kohout, Břečka (54. Lhoták), Paul, Sitár – Baierl, Melichar (84. Kulhavý).

FK Dobroměřice: Bouček (46. Svoboda) – Plachý, Vild, Reh, Pergl (46. Kubiska) – Myšák, Kamír (46. Krupka), Maliňák, Lazarik – Grund (46. Kočka), Matyáš.

Jaroslav Tošner