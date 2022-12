Čtrnáct výher, jediné zaváhání, nejméně inkasovaných branek (pouze 14) a s 33 góly nejlepší střelec soutěže Patrik Zomer v kádru, takové je podzimní vysvědčení Chlumčan. Druhý tým tabulky potvrdil v sobotu doma roli favorita a Ohníč porazil i díky hattricku svého snajpra číslo jedna 4:2. „Hráli jsme sice do plných, ale snažili jsme se kombinovat. Do poločasu jsme se dostali po penaltě do vedení, ale nepohlídali jsme si jednu standardku a soupeř vyrovnal. Ve druhé půli jsme přidali na pohybu, zlepšili se v koncovce a zápas jsme zvládli,“ řekl trenér vítězného celku Martin Svoboda. Už před zápasem upozorňoval hráče, aby zápas s předposledním celkem tabulky nepodcenili. Chlumčany, které dlouho soutěž vedly, derniéru zvládly.

V klubu panuje dobrá nálada. „S podzimními výkony můžeme být spokojeni, řekl bych, že 40 získaných bodů je až nad očekávání. Teď si od sebe na chvíli vzájemně odpočineme, a pak se vrhneme na zimní přípravu,“ prohlásil Svoboda.

Stejnou bilanci jako druhé Chlumčany mají i Strupčice, ale získaly o bod více a tak přezimují na první příčce. Zatímco Chlumčany se mohou chlubit nejlepší defenzivou, tak Strupčice zářily v útoku, když za patnáct podzimních kol nastřílely 87 a naposledy si doma podaly Osek 6:2.

Tři góly v rozmezí pěti minut, po čtvrt hodině náskok 3:0 a další přesvědčivá forma v pohodě hrajících Lenešic, které se v nekompletní tabulce posunuly na třetí místo před Meziboří, když 9:1 zdemolovaly Obrnice. Rovněž tento zápas měl autora hattricku, dobrou střeleckou fazonu po čtyřgólovém představení v minulém kole potvrdil třígólový domácí kapitán Luboš Koubek.

„Dobrá tečka na závěr sezony. Cíle, které jsme si na poslední čtyři zápasy dali, jsme víceméně splnili. Kluci jsou v pohodě a podle toho tým funguje a podle toho jsou výsledky. S první polovinou sezony jsme až na jeden zápas spokojeni,“ uvedl místopředseda lenešického klubu Tomáš Čáka.

Není mu líto, že pro skvěle rozjetý tým podzim končí? „Je, myslím, že kdyby se hrálo ještě deset kol, tak super, ale ta přestávka tam prostě je a já věřím, že zimní přípravu nějak zvládneme a na jaře na výkony navážeme,“ dodal Čáka.

Duchcov rozhodl o jasné výhře nad podbořanským Tatranem 7:2 už v prvním poločase, kdy odskočil na 5:1 a díky deváté výhře potvrdil postavení v lepší polovině tabulky.

„Zase jsem neměl po vyloučeních další hráče, ani sebe, v základu nastoupil na pravém beku náhradní gólman a vzal jsem tři kluky z béčka, na kterých ani nebylo znát, že z béčka jsou. Kluci se semkli, podali super výkon a zápas zvládli. Udělali jsme asi nejlepší výsledek za půlrok. Stanovili jsme jinou taktiku než obvykle a ona vyšla, měli jsme všichni radost a výhru oslavili. Podbořany taky sice nepřijely kompletní, chyběly jim dva tři hráči, ale nemusely se obejít bez deseti fotbalistů, jako my,“ řekl spokojený duchcovský trenér František Macháček.

Mezibořští fotbalisté přezimují v tabulce na čtvrtém místě, ale mají zase dva duely k dobru, protože poslední podzimní kolo mají přesunuté na únor. O bod méně než Meziboří má pátý nováček z Litvínova, který svůj poslední zápas podzimu ztratil v Lounech 1:2.

„ Je to taková spokojenost – nespokojenost, protože máme ty nejvyšší cíle, které jsme prezentovali už po postupu z okresu. A to je bojovat o první příčky a případně o postup do I. A třídy. Ale samozřejmě víme všichni jak to je vždy po postupu výše, každý se na nás chce vytáhnout a porazit nás a proto každý zápas byl pro nás v tomto ohledu náročný,“ vypráví litvínovský střelec Jakub Liška.

„My jsme vlastně prohráli v devadesáti minutách pouze dva zápasy, zbytek proher máme po remízách a to hlavně s týmy, které jsou před námi a tam kdyby jsme sbírali po třech bodech, tak jsme v tabulce určitě jinde a toho je největší škoda, protože v těch zápasech jsme to byli my, kdo podle mě měl více fotbalovosti a více ze hry. Takže to je spíše taková ta kaňka na podzimu,“ dodal Liška.

Smutně zakončil podzim i další nováček z Málkova, který vyfasoval debakl v Údlicích 1:9. „Dvanácté místo po podzimu je pro nás tak trochu zklamáním, chtěli jsme se pohybovat výš,“ řekl málkovský kapitán Zdeněk Kopta.