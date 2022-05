„Samozřejmě nějaké bublinky a doutníky už proběhly, ale to hlavní jsme si nechali až teď na sobotu na doma, kde to chceme udělat trochu v kulturnějším pojetí. Tohle moc kulturní nebylo,“ smál se Marčaník, jenž splnil před sezónou stanovený cíl. „Šanci teď dostanou i hráči širšího kádru, to ale neznamená, že bychom zbylé čtyři zápasy nechtěli vyhrát,“ dodal vzápětí vážně. „V České Kamenici se nám sešlo opravdu hodně omluvenek, i tak to ale bylo vcelku jednostranné utkání. V závěru jsme trochu polevili, můžeme být rádi, že soupeř nevyrovnal, ale nakonec jsme splnili cíl.“

Brná dominovala v zápase s Kadaní, Vilémov dotírá na lídra

V jasnou záležitost se proměnil zápas na hřišti Svádova-Olšinek, kam přijel druhý tým tabulky děčínský Junior. Odvezl si výhru 8:0. „Nebyl to žádný extra pohledný zápas, navíc jsme cestovali i bez našeho kanonýra Vicanyho, ale rozhodli jsme během patnácti minut, kdy jsme vstřelil tři branky. Druhý poločas už byl od nás slabší, spíš se jen dohrávalo. Nebyl to náročný zápas, soupeře jsme k ničemu nepustili,“ řekl za Junior Děčín vedoucí týmu Miroslav Tyl.

SKUPINA B

Nové Sedlo otočilo zápas v Duchcově, vyhrálo 6:2 a čtyři kola před koncem sezony drží v čele tabulky devítibodový náskok před Podbořany. Ani Tatran body v 26. dějství skupiny B neztratil.

„Na velkém hřišti jsme chtěli vyhrát, což se nám podařilo. Duchcov se po přímáku dostal po naší chybě do vedení, ale přesto jsme to ještě do přestávky otočili na 4:1, po ní přidali dva góly a dohráli to na pohodu. Řekl bych, že se hrálo v naší režii,“ uvedl Jakub Černý, předseda vedoucího Nového Sedla.

Zatím nekalkuluje, kolik bude k vysněnému postupu a historickému úspěchu potřeba. „Možná bude stačit jedna výhra, k jistotě dvě. Udělali jsme další krok.“

Další může přidat lídr tabulky už v sobotu dopoledne, kdy od 10.30 přivítá čtvrté Meziboří. „To bude těžký zápas, kvalitní soupeř. Na druhou stranu budeme hrát body a věřím, že zápas zvládneme,“ řekl Černý.

VYHRÁLI I V DEVÍTI

Výhodu vlastního prostředí přetavil v tříbodový zisk rovněž druhý Tatran Podbořany. K výhře 1:0 nad Březnem mu pomohla využitá penalta, kterou ve 48. minutě využil Michael Janoušek. Domácí dohrávali bez dvou vyloučených v devíti. Po půl hodině dostal červenou Jiří Turek, v 68. odešel předčasně pod sprchy po druhé žluté kartě jeho spoluhráč, kapitán Lukáš Sklenička.

„Nevím, jestli mě může někdo potrestat, když si budu stěžovat, ale nikdy v kariéře jsem nezažil, aby domácí dohrávali v devíti hráčích. Navíc si myslím, že jsme po faulu měli v prvním poločase kopat penaltu, před tou na začátku druhého se sudí rozmýšlel asi minutu, ale asi už mu nic jiného nezbývalo než ji písknout.. Březno má svůj tvrdý styl, nic proti tomu, ale oni dostali jen dvě žluté. No nic. Na rozhodčího si stěžovat nebudu,“ řekl k zápasu předseda podbořanského klubu Milan Kareš

A jak viděl vyloučení? „Po půl hodině běželi dva hráči vedle sebe, spadli, náš ho pak chytil do kravaty ok, červená. To se hra ještě nezměnila, hosté hráli jen na brejky. Druhá červená byla po dvou žlutých kartách v rozmezí pěti minut pro našeho kapitána za diskuze. Myslím, že jedna být nemusela. Kluci to pak ubojovali v devíti, bylo to vydřené vítězství,“ řekl Kareš.

Další špičkový víkend má za sebou strupčický kanonýr Petr Nový. Ten se minule prezentoval pěti góly, teď přidal další čtyři a pomohl k výhře 6:1 nad Chlumčany.

„Asi jsem to minule trošku odšpuntoval, že mi to tam až takhle padá. Ale samozřejmě velká spokojenost, hlavně s tříbodovým ziskem. Naším cílem je stále nahánět čelo tabulky,“ řekl Petr Nový, druhý nejlepší muž tabulky střelců (27 gólů).

V jasnou záležitost se proměnilo regionální derby mezi domácím Mezibořím a hosty z Kopist. Mezibořští, čtvrtý celek tabulky, Kopisty vyprovodili 4:0. Dvěma góly k tomu pomohl střelec Václav Semenec.

„Domácí nás bohužel vůbec k ničemu nepustili. Nebyl to od nás absolutně vydařený zápas. Musíme ho hodit za hlavu a dohrát sezonu lépe,“ řekl kopistský trenér Miroslav Suttner.