Po šestnácti zápasech minulé sezóně I. B třídy se umístili hráči Lenešic v tabulce na sedmém místě. Na čtvrté Březno ztráceli jen bod. Během dlouhé pauzy způsobené pandemií nového typu koronaviru se mnoho věcí v klubu nezměnilo. „U nás zůstává všechno při starém. Momentálně neplánujeme žádné odchody. Něco je rozjednaného, ale o tom zatím nechci mluvit,“ sdělil trenér hlavního týmu Karel Kopřiva.

Ambice pro další ročník se budou v oddílu odvíjet od toho, zda se podaří dotáhnout do úspěšného konce jeden přestup. „Pokud by se nám podařilo dotáhnout ten přestup, tak bychom chtěli hrát o postup. Pokud to nedopadne, tak bychom chtěli hrát v horní polovině tabulky, do sedmého místa,“ objasnil Kopřiva.

Fotbalisté se nemohou soutěžních zápasů dočkat. Plný očekávání je také kouč Kopřiva. „Díval jsem se na rozlosování a týmy jsou velmi podobné jako v minulé nedohrané sezóně. Snad jen Vejprty se do naší soutěže nepřihlásily. Místo Vejprt jsou v soutěži Spořice z okresu Chomutov. Myslím si, že kvalita soutěže bude hodně podobná jako v minulém roce,“ předpovídá trenér, který se nejvíce těší na derby, takže na zápasy s Chlumčany, Krásným Dvorem, Blažimí a Březnem.