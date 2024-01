„Udržení, to je pro nás hlavní cíl,“ říká pár dní před zahájením zimní přípravy, která odstartuje už tento pátek, bývalý trenér například Perštejna.

Kdy zahájíte přípravu?

Přípravu začínáme 12. ledna.

Dal jste hráčům po skončení sezony, když jste tým převzal, a během svátků nějaké „domácí úkoly?

Hráči obdrželi již před Vánocemi individuální plán, abychom se nemuseli v přípravě věnovat pouze kondici.

Jaký scénář bude zimní příprava mít?

Tréninky budou probíhat v domácím prostředí.

Chystáte nějaké kondiční nebo herní kemp?

Na soustředění nepojedeme, v Žatci máme skvělé podmínky, tak není nutné někam jezdit.

Jaký scénář bude chystání na jaro mít?

Tréninků a zápasů bude dost. Soupeře pro přátelské zápasy máme dohodnuté na každý víkend od 20. ledna. Kromě víkendu 23. února, kdy je na programu sportovní ples města Žatec, tak kluci dostanou volno.

Kdo a kde vás prověří?Zápasy budou převážně v Žatci od 11 hodin. Utkáme se postupně s U19 Viktorie Žižkov, Tempo Praha, SK Rakovník, U19 Petřín Plzeň, SK Ervěnice, U19 Chomutov a generálku sehrajeme s FK Kralupy. Všechny zápasy s časem výkopu budou v nejbližších dnech na našem webu.

Mohou se fanoušci, nebo vlastně i vy, těšit na zimní posily?

Změny v kádru se pořád řeší, není ještě nic dohodnuté na 100 procent, tak nechci předbíhat.

Můžete alespoň prozradit, kde vás tlačí bota?

Je těžké říkat, které posty potřebujeme posílit, jelikož jsem tým ještě neviděl na hřišti. Když se na to podívám papírově, tak bych chtěl jednoho hráče do obrany, zálohy a útoku. Uvidíme, co se povede dojednat.

Jak vlastně hodnotíte podzimní část sezony?K podzimu se nemá cenu vracet, neboť jsem tady nebyl. Všichni vidí, jaké je pozice v tabulce.

Otázka ohledně ambic je asi zbytečná, že?

Cílem je určitě záchrana kraje, to je priorita číslo jedna. Potřebujeme bodovat v každém utkání, protože nevíme, kolik týmů bude padat.