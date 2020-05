První jarní zápas jste vyhráli, pak už jste ale neměli šanci v boji o setrvání v B třídě zabojovat. Jaký máte názor na ukončení soutěží a to, že nikdo nesestupuje ani nepostupuje?

My jsme byli odhodlaní naše postavení v jarních kolech změnit. To potvrdil i první výsledek jara, porazili jsme velmi nepříjemného soupeře z Března, který byl po podzimu čtvrtý. Ale myslím si, že v rámci amatérského fotbalu bylo rozhodnutí svazu správné.

Proč?

Pokud by se soutěže měly dohrávat tak, že by se hrálo o víkendu a ve středu, tak by mužstva neměla možnost mít pokaždé dostatek hráčů. Na amatérské úrovni se musí kluci věnovat práci, těžké to mají i doma s rodinami. Další problémy by nastaly, pokud by někdo z týmu onemocněl virem. Přišla by karanténa a mužstvo by pak stejně nestačilo dohrát soutěž v daném termínu. Rozhodnutí je proto z mého pohledu správné.

Sezona je tedy už minulostí. To je ten správný čas na její hodnocení. Jaké bude?

Před začátkem soutěže jsme hráče upozorňovali, že to po reorganizaci nebude jednoduché. Do soutěže přibyly týmy z A třídy, které ji musely opustit. Takže jsme čekali těžká utkání, těžkou sezonu. Někteří hráči to však pojali po svém. Mužstvu se i proto přestalo dařit. Přišla série porážek, která nás posadila až na dno tabulky. Snažili jsme se kádr povzbuzovat, aby kluci nevěšeli hlavy. Říkali jsme jim, že je před námi ještě celé jaro. Chtěli jsme bodovat aspoň se soupeři, kteří jsou kolem nás. Nakonec jsme skončili se ztrátou tří bodů na předposlední Vejprty a Kopisty. Dali jsme si proto za cíl soutěž zachránit. Povedlo se, ale zásluhou toho, že byla anulována. V příštím ročníku bude cílem záchrana. Rozhodně chceme v kraji zůstat. Podle toho bude probíhat i celá příprava.

Nakolik se bude měnit kádr?

Nějaké změny v kádru proběhnou. Přijdou příchody nových hráčů a s těmi, kteří nebudou mít zájem dále u nás působit, se rozloučíme. Ale v podstatě bychom chtěli udržet stávající kádr pohromadě.

Krásný Dvůr očekává další těžkou sezonu Přečíst článek ›

Co dlouhá pauza udělá s hráči? Nebude to pak na hřišti „holomajzna“?

I když je pauza dlouhá, tak věřím, že hráči fotbal hrát nezapomněli. Bude to opravdu jen o tom, jak poctivě přistoupí k tréninkům a jak se rychle dostanou do svého tempa.

Jak to vypadalo v době přísné karantény? Tmelil se tým přes internet?

Ano. Chlapci si posílají různé vtipy, videa a blahopřání k svátkům i narozeninám. A renéři jim zase posílají videa na individuální přípravu, která poskytuje FAČR. Někteří hráči si upravili svoji přípravu podle svých možností. Někteří se zase věnují budování bydlení, aby měli náskok a mohli pak zase věnovat svůj volný čas fotbalu. Další část mužstva věnuje volné chvíle rodinám a jezdí s nimi na výlety. Nechtěl bych někoho vyzdvihovat, ale všichni vědí, co jejich tělo potřebuje, aby to, co nabrali na zimním soustředění, hned nezmizelo.

Nyní už se dá trénovat ve skupinkách. Využijete tu možnost, nebo budete čekat na oficiální zahájení přípravy?

Zatím necháváme kádr ještě odpočívat, aby si chlapci vyléčili různé bolístky a zranění. Věříme, že letní přípravu začnou všichni zdraví. Pokud se situace kolem pandemie nezhorší, tak bychom v průběhu měsíce začali trénovat.

Budete chtít hrát i přáteláky?

Určitě ano. Věřím, že všichni hráči se těší, až si budou moci opět kopnout do míče. Po pár tréninkách se najde čas i na přátelské utkání.

Jak vy osobně jste trávil volno?

Trochu jsem si odpočinul od fotbalového kolotoče. Chodím do zaměstnání a ve volných chvílích se věnuji svým vnoučatům. Ale postupem času už zase začíná být kolem fotbalu živo. Věnujeme se shánění dalších posil do mužstva, úpravám hrací plochy a celého našeho fotbalového areálu.

Jak se koronavirová krize dotkne vašeho klubu po finanční stránce?

Nemyslím, že jsme na tom nějak zle. Byli jsme dostatečně finančně připraveni na tuto sezonu díky našim sponzorům dotacím z MŠMT. Našim největším sponzorem je obec v čele se starostkou paní Jandovou a firmou DDD ing. Strnad, kterým bychom touto cestou také chtěli poděkovat. Většinu svých příspěvků věnují na rozvoj mládeže.

Čekáte v tomto směru nějakou pomoc od svazu?

Bylo by dobré, kdyby i svaz v této době přispěl nějakou částkou. Aspoň pro menší kluby, které potřebují peníze na opravu zázemí nebo nákup fotbalového náčiní či chod klubu, abychom fotbal za chvíli nevídali jen na televizních obrazovkách.

Dokážete na pandemii směrem k fotbalu najít nějaká pozitiva?

Snad jen to, že zranění hráči mají čas na doléčení bolístek. A také to, že kluby si to rozdají v soutěžích opět od nuly a budou moct ukázat lepší formu, než kterou se prezentovaly na podzim.