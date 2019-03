„K nedostatku hráčů se přidala slabá účast na trénincích a tím chyběly síly v koncovkách. Také neproměňování šancí je náš problém,“ nabízí svůj pohled klubový sekretář Leoš Svoboda.

Z Postoloprt za poslední roky odešla řada hráčů. „Šli tam, kde si vydělají peníze, ty my nabídnout nemůžeme. Klukům se až tak nedivíme, každá koruna navíc je pro ně dobrá. Pokud by však chodili hrát alespoň do klubů hrajících vyšší soutěž. Od A třídy níže by se mělo hrát pro radost. Jen v Domoušicích hraje hned několik našich odchovanců. Kdyby tito kluci zůstali, tak jsme možná i v krajském přeboru,“ říká Svoboda otevřeně.

I přes problémy zůstává optimistou. „Věřím, že na jaře to bude lepší. Vrátí se leader týmu Aleš Fridrich a doufám, že i stoper Pavel Pečner. Příští rok bude reorganizace, tudíž to asi dopadne tak, že budeme hrát I. B třídu.“

Postoloprtští se také chystají na stěhování, jejich hřiště ustoupí stavbě obchvatu. „Jaro na něm ale budeme hrát. V průběhu výstavby pak budeme využívat umělku a jsme domluveni s FK Výškov. Stávající zázemí budeme mít

v průběhu výstavby k dispozici až do roku 2021,“ nastínil sekretář Svoboda.