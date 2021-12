Čemu za tu vedoucí pozici vděčíte?

Partě! Je tu plus minus deset let stejná. My sem před rokem přišli s Markem Břečkou a Markem Paulem, zkvalitnilo se to, začalo se pořádně trénovat. Nechci říct, že se před tím netrénovalo, ale teď ty tréninky probíhají jinak, kluky víc baví. Musím se ale vrátit k tomu, že je tu především fantastická parta.

Jak velkou roli hraje to, že jste přinesli do Nového Sedla tu kvalitu?

Nevím. Ale trénuju dlouhodobě v Chomutově druhou ligu dorostenců, přenesl jsem tréninky i do Sedla. Upravil jsem je, kluky to začalo bavit, nastolili jsme si nějaký styl. Jsme na vesnici, jde především o to, aby se fotbal klukům líbil, aby je to bavilo. To první místo je odměnou pro všechny, kteří se kolem týmu a fotbalu v Sedle motají, kteří nám připravují skvělé podmínky.

Při posledním zápase v Blažimi, která také patří v B třídě nahoru, to bylo trošku vyhrocené. Není to tím, že soupeři neunáší vaši dominaci?

Myslím, že soupeři nebyli na nás zvyklí, hráli takový ten typický fotbal pro B třídu - měli na vše víc času, nehrálo se proti nim tak důrazně. My jsme zkušení kluci, hráli jsme vyšší soutěž, ten fotbal v našem podání vypadá trošku jinak. Tak jsou soupeři zaskočení. My nejsme taky žádné chladné hlavy, tak je to někdy vyšponované. Ale vše v nějaké rozumné míře. My starší to spíš klidníme.

Ale nejsou nemáte jen starší a zkušené hráče. Řekl bych, že se vám povedlo zabudovat i pár mladších hráčů…

Nedá se říct, že bychom je zabudovali. Ti kluci tu byli, ale jak si přišli, tak si začali věřit, začalo je to bavit, začali hrát.

Jak to máte s určováním sestavy? Zahraje si každý, nebo máte utvořenou jedenáctku, na které to stojí?

Ne ne, my máme pravidlo, že kdo jede na zápas, ten hraje. I když prohráváme, nebo naopak vedeme jen o gól, tak nemáme problémy to prostřídat. Vrací se nám to pak tím, že je tu skvělá parta, že to kluky baví, že se na tréninky i zápasy těší.

Zmiňujete často slovo parta. Předpokládám, že z vás nedostanu konkrétní jména, na kterých úspěch stojí.

Přesně. Jsme jeden tým, jedno Nové Sedlo. Do prosince jsme se ještě scházeli, teď máme volno, od ledna to zase rozjedeme; nastolím pravidla, vrátíme se k tréninkovému režimu.

Musíme se zeptat, jestli půjdete za postupem. Tak tedy – bude vašim cílem?

Nejdřív si musíme promluvit se starostou obce. Když nám dá zelenou, tak do toho půjdeme. Musíme nejprve vědět, jestli nám obec pomůže, nemyslím ani finančně, ale spíš co se týče zázemí. Nechceme dopadnout třeba jako Střekov, i když klobouk před ním, jak se teď se starostmi snaží prát. Takže pokud bude starosta nakloněný k postupu, tak si tu A třídu zkusíme. Za každou cenu to ale hrotit nebudeme. Chceme dál vyhrávat, ale může se stát, že se přestane dařit a ten postup nevyjde. Svět se nezboří.

Museli byste na A třídu posílit kádr?

A třída je něco jiného než B třída. V přípravě budeme mít silnější soupeře, vzájemné měření sil nám napoví. Máme tam třeba i Dobroměřice. Ale zatím posilovat není důvod. Chceme tu mít kluky, kteří tvoří tu parádní partu.

Jaké máte nyní zázemí v Novém Sedle?

Perfektní! Samozřejmě, že vždycky je co zlepšovat, třeba kabiny tu jsou už dlouho. Jinak ale opravdu jsme spokojení. Máme tu skvěl hřiště, u něj hospůdku… co nám asi tak chybí? (úsměv)

Možná mládež…

Ta není, máte pravdu. Musíme to vyřešit, svaz ji pro vyšší soutěže požaduje. Máme Marka Břečku, který dělá na svazu v Lounech; jedná se o tom, že bychom založila kategorie bambiny. Potenciál tu je, dětí chodí na zápasy, kluci mají menší děti. Před našimi domácími zápasy pro ně připravujeme program, aby rodiče viděli, že sem své dítě můžou dát, že tu chceme s dětmi pracovat. Ohlasy od rodičů jsou kladné, tak s tou kategorií bambiny začneme.

Co vy? Kopačky na hřebík ještě nevěsíte?

Ne! Ani náhodou! Na konci podzimu jsem měl zablokovaná záda, ale to bude dobré. Pokud zdraví bude sloužit, tak budu určitě hrát dál.