Nejdřív prosím prozraďte, jak vypadala zimní příprava Vroutku.

Příprava probíhala tradičním způsobem. Tréninky byly dvakrát týdně ve Vroutku a v Blšanech. Naplánované byly tři přípravné zápasy. Mužstvo si v nich připsalo na své konto jedno vítězství nad Mosteckým fotbalovým klubem U-17 (3:1) a prohru s FK Lišany (2:4). Třetí zápas s SK Rakovník B se neodehrál pro velké množství omluv hráčů Vroutku, hráči si mezi sebou střihli pouze tréninkový zápas. Docházka na tréninky nebyla úplně ideální, což nás netěšilo.

Proběhly v týmu nějaké změny?

Mužstvo zůstává pohromadě. Žádné změny v kádru neproběhly. V přípravě se objevilo několik hráčů na zkoušku, ovšem jestli se některý ukáže na jaře v sestavě, zatím není jasno.

Budete silnější než na podzim?

Síla mužstva bude záležet na nasazení a přístupu hráčů k jarním bojům, které budou jistě náročnější než na podzim. Hráči projevili svou sílu a ostatní mužstva se budou chtít na lídra tabulky vytáhnout.

Kdo bude největším jarním soupeřem?

Bílina, Domoušice a Ervěnice jsou v kontaktu s první příčkou. Ambice těchto týmů jsou jistě také velké.



Je cílem Vroutku postup do krajského přeboru, nebo jste cíle, které jste měli před startem soutěže, nepřehodnotili?

Cílem zůstává setrvání v novém uspořádání I. A třídy, a to z co nejlepšího místa. O postupu se ve Vroutku zatím nehovoří, ale byla by to jistě třešnička na dortu v zatím velice slibně rozjeté soutěži. Důležitý bude každý bod a teprve v jarních mistrovských zápasech se ukáže, jestli mužstvo naváže na výborné podzimní výsledky.



Už jste nakousl, že za podzimním úspěchem stojí přístup hráčů a nasazení. Zkuste to ještě více rozvést, prosím. Co tedy bylo hlavní příčinou skvělého podzimu?

Podle mě se jedná o poctivý a svědomitý přístup ke každému utkání, výborná taktická příprava a vedení trenéra Bernarda , který dokázal navázat na práci svého předchůdce Libora Klíče. Samozřejmě také dobrá parta a pochopitelně i značný kousek štěstí. Hráčům se rovněž do jisté míry vyhýbala zranění a většina zápasů se odehrála v optimální sestavě.

Na kterých hráčích bude trenér na jaře stavět?

Na jaře bude trenér stavět na tradičních oporách mužstva, kterými jsou hráči Heinc, Baierl, Machyna; na výborném středopolaři z Ukrajiny Yavorskem a dalších dvou ukrajinských hráčích; na střelecké potenci Kukly a Pelikána . Brankář Klíč, tradiční opora, bude k sobě potřebovat kvalitní dvojku, ta se přes zimu intenzivně sháněla. Všichni budou muset maximálně zabrat, aby si udrželi jak místo v tabulce, tak svojí těžce získanou dobrou pověst.



Ve Vroutku máte krásný stadionek. Chodí na něj diváci?

Návštěvy na utkání A mužstva jsou trochu vyšší než dříve. Je to pochopitelné, když se bojuje o čelo tabulky . Rozlosování stanovuje hrací dny domácích zápasů pro A mužstvo i B mužstvo na stejný víkend. Diváci by byli možná raději, kdyby mohli jít fandit na fotbal každý víkend. Je hezké, že skalní fanoušky vidíme na zápasech i v případě, kdy se mužstvu nedaří . Pro ně hlavně se musí mužstvo vyhecovat a dokázat, že podzimní výsledky nebyly jen výkřikem do tmy.