Postup z druhé příčky? To zřejmě neklapne, nedělá si iluze podbořanský šéf Kareš

Tatran Podbořany si o víkendu připsal dvacátou výhru v sezoně, Vroutek smetl 5:0, s přehledem pojistil ve fotbalové I. B třídě ústeckého regionu druhé místo skupiny B, avšak ani to nebude podle všeho na případný postup stačit. Před historickým otevřením brány do I. A třídy stojí lídr z Nového Sedla. "Pokud někdo půjde nahoru z druhého místa, bude to zřejmě děčínský Junior, který má o bod více," sleduje vývoj situace předseda podbořanského klubu Milan Kareš.

Tatran (ve žlutozeleném) přijel do Lenešic jako mírný favorit s druhou nejlepší obranou soutěže, ale nakonec odjel s pětigólovým přídělem. Celkově ale sezonu považuje za úspěšnou. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Kanonýr Deníku Armáda dostala přednost. Ale góly chci dál střílet, ví Valta. Dal čtyři za půli Zahrál si dorosteneckou ligu, kopal mezi dospělými divizi, o víkendu vystřihl za dobroměřickou… Do konce sezony zbývají dvě kola. Junior Děčín, druhý celek skupiny A má 64 bodů, Tatran Podbořany, druhý celek skupiny B jen 63. "My jsme si to pokazilo v předchozím kole, kdy jsme prohráli v nepovedeném zápase 0:5 v Lenešicích…" Podbořany se do konce soutěže utkají v sobotu v Kopistech a končí doma proti už jistě prvnímu Novému Sedlu. Děčínská parta, která má zmiňovaný bodový polštář, v neděli přivítá čtrnácté Chabařovice a končit bude 18. června na hřišti roudnické rezervy, která je v poklidném středu tabulky. Kareš přesto považuje sezonu za povedenou. "Vzhledem k tomu, jaké jsme měli potíže se sestavou a nedostatkem hráčů, tak musíme být spokojeni. Do čtvrtka dokonce hrozilo, že bych musel opět nastoupit i já, takže se mi pak ulevilo, když to tak nebylo… Jsem rád, že jsme druhou příčku pojistili už takhle před koncem sezony." Tatran potvrdil dobrou jarní formu i v sobotním domácím zápase s nevyzpytatelným Vroutkem, který porazil 5:0. Domácí vedli po deseti minutách a trefách Zdeňka Poborského a Aleše Jančík 2:0, pak ve 23. minutě zvýšil z penalty opět Poborský. Bylo hotovo. "Dalo by se říci, že Vroutek hrál a my jsme dávali góly. Oni trefili za stavu 2:0 břevno, Poborský na začátku druhé půle nezakončil brejk na bránu, a tak o podobě výsledku rozhodly až dvě branky v posledních deseti minutách zápasu," ohlédl se za zatím posledním vystoupením svého celku Kareš.

