„Po pěti minutách jsme vedli 2:0 a bylo po zápase. Předvedli jsme dobrý výkon, jednalo se o jednoznačnou záležitost. Jak na tom ale skutečně jsme, to se uvidí až v sobotu, kdy jedeme na hřiště prvních Černovic,“ řekl předseda a brankář proboštovského týmu Michal Račuk, který v bráně chyběl: „Očekávali jsme, že to nebude těžký zápas, tak dostal šanci náhradník a já jsem jel s klukem na turnaj do Ústí nad Labem.“

Kdy naposled byl u tak vysoké výhry, nemusel vzpomínat dlouho. „Máme tady Střekov, tomu jsme taky dali v dubnu 14:2. U těch Libešic je to jiné, vždyť na podzim hrály skoro o postup. Je znát, že když pár lidí někomu vypadne, tak je to složité,“ dodal Račuk.

Překvapení se událo na hřišti předposledních Ervěnic, které nečekaně porazily čtvrté Dobroměřice 2:0. „Nestalo se nám poprvé v sezoně, že jsme ztratily body se soupeřem ze spodku tabulky. Podobné to bylo v Klášterci nebo v Mojžíři. V Ervěnicích se nehraje na tom hřišti nikdy dobře,“ uvedl dobroměřický útočník Ondřej Matyáš.

Zlatá sezona zelenáčky Pokorné: Most? Moje druhá rodina

„Dostali jsme ťafku od dalšího papírově slabšího soupeře. Asi to je z naší strany podcenění, musíme se nad tím zamyslet. První a jedinou střelu na bránu jsme měli v 87. minutě, což je strašně málo. Pokud někam přijedeme jako favorit, tak tu roli nezvládáme. Ervěnice hrály chytře. My jsme navíc přišli o další hráče, museli jsme vzít dorostence a na lavičce náhradníků jsem byl i já. Nebýt naší mládeže, tak snad sezonu ani nedohrajeme. A ti dlouhodobě zranění srdcaři a buldoci, kteří by zápas zlomili, tak ti nám chybí,“ uvedl k nečekanému výsledku dobroměřický kouč David Holeček.

Další hořkou pilulku musel kousat trenér Roudnice Pavel Hoznédl. Jeho svěřenci znovu předvedli tristní výkon a doma vyfasovali od Mojžíře potupného bůra. „Musím se za celý tým omluvit divákům, kteří přišli. Z naší strany na hřišti nebylo nic, co by připomínalo fotbal. Soupeř hrál pragmaticky, přesně tak, jak potřeboval. K tomu přidal bojovnost a při šancích v druhém poločase ještě větší debakl odvrátily zákroky brankáře Doležala,“ nevymlouval se roudnický kouč. „My si prakticky za celý zápas vytvořili jedinou šanci v druhém poločase. Nebyli jsme nebezpeční dopředu, a ve všech řadách laxní. V defenzivní činnosti celý tým propadl, k tomu bylo prakticky nulové nasazení a bojovnost. Stále chceme jít cestou, kterou jsme si s vedením domluvili. A zápasy z konce této sezóny nám ukazují, kdo do kádru patří a kdo ne,“ zakončil na rovinu.

Doufám, že jsme dali dětem motivaci, říká po bronzovém úspěchu Krejčí

Postupové juchání si užily Neštěmice, které zdolaly Ledvice 2:0 a po čtyřech letech se vrací do krajského přeboru. Obě branky obstaral šutér Patrik Lácha. „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Soupeř má kvalitní tým a v poslední době i dobrou formu. My byli lehce opařeni z minulého týdne, kdy se nám nepovedlo vyhrát důležitý zápas, nakonec jsme to ale zvládli bez nějakých velkých komplikací,“ hodnotil obránce Neštěmic Jakub Reischel. Ten popsal i dění po zápase. „Nic extra připravené nebylo. Jsme rádi za postup, ale chceme ještě zabojovat o první místo, to je přeci jen ještě o kousek lepší. Takže jsme si jen zařvali, proběhla sprcha šampaňským, postupový doutník a krátké posezení. To hlavní přijde až po sezóně, uvidíme, zda to bude i titulové, nebo jen postupové,“ uzavřel.