Byl to velký tahák Dědič, Kerner a Skrčený v dresu Krupky, na druhé straně tým s několika nováčky v sestavě, navíc okresní derby. Úroveň utkání ale byla poplatná prvním kolům. „Bylo znát, že se týmy sehrávají, že je zkrátka začátek sezony. Čekal jsem, že to tak bude. Na hřišti nikdo nechtěl prohrát, hodně se bojovalo. Řekl bych, že nikdy nebyl lepší, remíza po devadesáti minutách je zasloužená,“ komentoval střetnutí trenér FK Krupka Luděk Altman, pro kterého to v roli hlavního kouče byla premiéra.

Prožíval ji v pantoflích, většinu zápasu strávil zadumaný u postranní čáry. „Když je teplo a takhle prší, tak je jedno, jestli jste v pantoflích, nebo v teniskách. Hned je vše mokré. Jinak déšť fotbal trošku komplikoval, ale pro oba celky to bylo stejné. Na druhou stranu lepší déšť, než úmorné vedro.“

Krupský Jan Dědič souhlasí s tím, že se hrálo vyrovnané utkání. „Nebyl tým, který by ten druhý přehrával. Remíza odpovídá průběhu hry na hřišti. Penalty jsme pak zvládli lépe. Pro mě osobně bylo divné hrát po 12 letech proti Oldřichovu. V létě se mi dokonce stalo, že jsem místo do Krupky vyrazil z domova do Oldřichova. Až v půli cesty jsem si uvědomil, že jedu špatně.“

K úvodnímu kolu fotbalového krajského přeboru přijel do Žatce celek z Horního Jiřetína. Po dopoledním dešti bylo hřiště na stadionu u Ohře podmáčené a tak bylo rozhodnuto, že se bude hrát na umělce. Utkání bylo soutěžní premiérou pro trenéra Richarda Zelinku, který na lavičce Slavoje nahradil Pavla Koutenského. Zelinkův celek nakonec po penaltách vyhrál 3:2.

„Škoda, že jsme vyhráli až na penalty. Byli jsme lepší, fotbalovější. Oni důrazní s dobrými standardkami. Kluci dělali to, co měli. Bohužel jsme udělali chybu u kraje a dostali z ní branku, to se stane i ve velkém fotbale. Měli jsme i trochu smůlu, když jsme dali tři břevna. Jsem ale spokojen. Jedeme dál, budeme se připravovat poctivě celý týden. Petr Klinec má zraněný kotník. Doufejme, že to nebude nic vážného. Dostane odpočinek a snad se dá dohromady,“ zhodnotil po utkání trenér Richard Zelinka.

Penalty musely nakonec rozhodnout i zápas Jílového se Srbicemi, kdy bonusový bod odvezli hosté za vítězství 2:1. „Vzhledem k průběhu zápasu jsme za ten bod rádi. Dlouho jsme hráli v deseti. Kluky musím pochválit, semkli se a bojovali. V deseti jsme byli relativně lepším týmem,. Jinak to byl podle mě vyrovnaný zápas. Hosté byli více na míči, hlavně po našem vyloučení. Ale my měli velké šance. Farkaš byl na malém vápně, v závěru šel Šalda sám na branku, ale nedal. Srbice se do větších příležitosti nedostávali. Kluci opravdu zaslouží pochvalu, Srbice chtějí hrát nahoře a bod je pro nás dobrý. Doufám, že nás to nakopne do dalších zápasů. I v deseti a bez klíčových hráčů jsme ukázali, že ten fotbal hrát umíme,“ viděl kouč Jílového Ondřej Barilla.

Skvěle se v nejvyšší krajské soutěži uvedl nováček z Černovic, který na startu hostil Lovosice a vyhrál před svými fanoušky 4:2.

„Myslím, že z naší strany povedený start soutěže, do které jsme postoupili. Kdybych byl neskromný tak bych řekl, že gólově jsme se mohli prosadit i vícekrát, ale jsme spokojení se ziskem tří bodů,“ řekl domácí trenér Josef Jebavý.

Druhému postupujícímu z I. A třídy, Neštěmicím, domácí premiéra nevyšla. Modlanům podlehly 0:1, jedinou trefu obstaral po hodině hry Tomáš Vavrinec. „Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale k ohrožení branky soupeře jsme se nedostali. S postupem času se na naše kopačky začala vkrádat nervozita a hosté hrozili z nepříjemných brejků,“ hodnotil premiéru v krajském přeboru trenér poražených Jan Deutsch. „Druhý poločas se hráči Modlan soustředili ještě více na precizní defenzivu a čekání na svou šanci. Ta přišla po našem chybně rozehraném rohovém kopu. Situaci jsme včas nepřerušili, a hosté trestali. Ve zbytku utkání se nám nedá upřít snaha, ale hosté ukázali zkušenosti z krajského přeboru. Do příštího utkání se musíme zbavit ostychu,“ dodal.

Padl také další novic v soutěži společný celek FK Ústí B/Domoušice vyfasoval hned na startovní čáře pohlavek v podobě pěti branek od Perštejna. Sám odpověděl pouze jedinkrát. Dobrý start má za sebou také Brná, která díky hattricku Králíka zdolala Litoměřicko 4:2.