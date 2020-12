Žatec kdekdo před novým ročníkem krajského přeboru pasoval na boj o záchranu. V létě totiž tým ve městě piva přišel o trenéra i několik hráčů, Slavoj navíc musel kvůli rekonstrukci svého stadionu hrát domácí zápasy v Blšanech. Druhé místo v tabulce je proto velkým překvapením. "Tým se ustálil, šlape, na hráčích je vidět chuť se prosadit, ukázat kvalitu a schopnosti. Jsme spokojení, ale je za námi teprve čtvrtina soutěže. Je potřeba brzdit přebytečnou euforii," říká po nedokončeném podzimu trenér Žatce Pavel Koutenský.

Domoušice (v červeném) zvládly derby se Slavojem a díky dvěma brankám Exnera si připsaly další tři body do tabulky. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Ten se mužstva ujal poté, co kouč Libor Klíč na vlastní žádost odstoupil. Zkušený praktik, který v Žatci už dříve několikrát působil, byl do té doby členem výboru. "Chtěl jsem mít už jen poradní slovo ve výboru a pomoci součinnosti mezi muži a dorostem. Ale většina trenérů v okolí už měla angažmá, tak jsem do toho zase šel, ale spíše jako výpomoc trénování, podpora mužstva a udržení soutěže, přesto se 100% zapojením, přístupem a koučinkem," líčí Koutenský.