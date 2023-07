Předseda klubu Milan Kareš říkal, že vás na trenérskou pozici musel lámat… Je pravda, že se mi do toho moc nechtělo, chtěl jsem trávit více času s rodinou, ale nakonec jsem to vzal. Fotbal dělám od mala a teď by mi chyběl. Jsem zraněný, mám plotýnky, takže nemůžu hrát, a tímhle si to nahrazuju.

Naskočíte i na hřiště, resp. budete hrající trenér?

Co zdraví dovolí. I na konci minulé sezony, když jsme se trápili v koncovce a nemohli dát gól, tak jsem se tam v Lounech poslal, naštěstí se to povedlo a dal jsem dva.

Přípravu jste zahájil, jak bude vypadat?

Ano, začali jsme v úterý, máme na ni čtyři týdny, což není moc. Začínáme přesně za měsíc, 13. srpna v Klášterci nad Ohří. V první fázi přípravy do sebe budeme dostávat běhání, od příštího týdne ale už začneme i s balonem.

Na úterním prvním srazu jste měl dost hráčů. Až nezvykle…

Je nás 24, se mnou 25.

Může se stávající číslo rozšířit o nějakou posilu?Ano, pracujeme na tom, ale jméno vám nemůžu říct, aby nám ho někde nevyfoukl.

O jakého hráče se jedná?

Bude to kvalitní posila, gólový hráč, nesmíme o něm moc mluvit…

Mají se tedy fanoušci těšit na nového podbořanského snajpra?

Doufejme, že to dopadne a půjde mu to. Střelec by měl být třešničkou na dortu, doufejme, že nám to jako týmu hlavně půjde. Chci, aby se tady hrál lepší fotbal, než jaký jsme zde v posledních devíti kolech předváděli. Hlavním cílem přípravy je zapracovat na herním projevu, aby se to divákům taky líbilo.

Proč to nešlo už na jaře?

Projevila se zranění řady hráčů. Mně se během prvních dvou utkání zranilo šest lidí. Pak jsme to museli v boji o záchranu mydlit, tam už nebylo moc kam couvnout.

Jaké vás čekají přípravné zápasy?

Budou celkem tři, vždy v sobotu od 18.00. První budeme hrát se Strupčicemi, pak jedeme do Libochovic a generálkou pro nás bude zápas doma na novém hřišti na Tatranu se sousedními Buškovicemi.

A pak hurá do nové sezony a rovnou na půdu nováčka…

Ano, začínáme v Klášterci, pak máme Litvínov a jedeme do Blažimi, pak Duchcov. Čeká nás těžký los, který nám tedy moc nepřál…

S jakými ambicemi do nové sezony půjdete?

Chceme hrát v horní polovině tabulky. Rád bych vám řekl, že chceme bojovat do pátého místa, ale zase když vidím to rozlosování a ty týmy, které tam přibyly, tak nechci mít velké oči. Podle mého názoru bude I. B třída ještě kvalitnější. Oživení přinesou Kryry, Březno, Perštejn. Všechno kvalitní týmy.

Kdo může být černým koněm soutěže?

Za mě Kryry, protože mají dobrý mančaft. Vím, že ti kluci spolu hrají dlouho, jsou kamarádi a myslím si, že jim to bude fungovat.