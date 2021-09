„Pokud budeme v popředí tabulky a soupeři nás budou brát s respektem, před cedulí Nové Sedlo už před zápasem 2:0 prohrávat, tak budeme spokojeni,“ řekl Jakub Černý, předseda TJ Nové Sedlo.

Situace v ústeckých fotbalových B třídách je rozdílná. Zatímco skupině A vládne po sérii šesti výher celek z Pokratic, ve skupině B mají hned čtyři celky v čele tabulky shodně po 15 bodech. Situace se vyrovnala po posledním hracím víkendu.

JUNIOR DĚČÍN – KŘEŠICE 4:1 (2:1)

Jeden z favoritů na postup vyhrál potřetí v řadě a postupně napravuje špatný vstup do sezóny. „Začátek nám nevyšel, hosté rychle vedli. Pomohla nám penalta, kterou proměnil Filip Vait. Pak jsme se srovnali a ve druhém poločase na hřišti kralovali. Výkon byl ale průměrný. Teď nás čekají tři derby zápasy v řadě,“ nechal se slyšet Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

CHABAŘOVICE – UNION DĚČÍN 5:3 (4:0)

Počtvrté v řadě bodovali fotbalisté Chabařovic, kteří doma zdolali Union Děčín 5:3. Po dvou prohrách na úvod soutěže se tak vyšplhali už na sedmou příčku. „Neřekl bych ale, že jsme měli nějaký hororový start. V Chuderově jsme byli lepší, stejně tak prvních 15 minut doma s Chlumcem, ale nevyužívali jsme šance. Teď nám to tam začalo padat, což je hlavní důvod toho, že se nám začalo dařit i bodově,“ řekl trenér Chabařovic Lukáš Král.

Ten zhodnotil také zápas s Unionem. „Pokud vím, tak Děčín nepřijel úplně kompletní, i my jsme to dost lepili a museli brát kluky z béčka. Navíc silně pršelo, takže ten zápas vypadal tak, jak vypadal.“ Přesto jeho svěřenci po první půli vedli 4:0, po změně stran ale soupeř nepříjemně dotahoval. „V poločase jsme to prostřídali, celkově to byl takový neslaný nemastný zápas, ale tři body se určitě počítají,“ dodal Král.

BOHUŠOVICE N. O. – CHLUMEC 5:7 (4:4)

Bláznivý duel se odehrál v Bohušovicích nad Ohří, kam přijel Chlumec. Na brzký gól hostů odpověděli Bohušovičtí třemi přesnými zásahy, jenže Chlumec ještě do půle dotáhl na 4:4. Po pauze rozhodlo vyloučení Drába, který se za stavu 5:5 deset minut před koncem poroučel do sprch po druhé žluté kartě. Chlumečtí nakonec přesilovku využili v poslední minutě, kdy se z přímého kopu trefil Malec. „Pak už jsme to museli otevřít a z brejku jsme v nastavení dostali ještě jeden gól. Smolná porážka, podle mě to byl remízový zápas,“ smutnil trenér Bohušovic Roman Lácha.

Ten zatím není spokojen ani s 12. příčkou v tabulce. „Čekali jsme to lepší, ale před sezónou nám odešli dva hráči ze základu do Pokratic, čtyři hráče máme momentálně zraněné, takže to lepíme, jak se dá,“ povzdechl si.

VROUTEK – OBRNICE 2:1 (0:0)

Až v šestém kole krajské B. třídy B našly Obrnice přemožitele. Narazily totiž na trávníku ve Vroutku, kde padly těsně 1:2. Příjemná šňůra dostala první trhlinu. „Jednou to přijít muselo, ale opravdu smolný zápas. Měli jsme dostatek šancí, abysme ho i vyhráli, ale bohužel jsme další góly přidat nedokázali. Kluci ovšem pracovali dobře, asi není nic moc, co bych jim chtěl vytknout,“ hodnotil střetnutí František Macháček, trenér obrnického výběru.

PODBOŘANY – STRUPČICE 3:1 (1:1)

Stejný počet bodů mají i první Strupčice, které o víkendu také poprvé narazily a padly. Ruply totiž 1:3 v Podbořanech. „Zápas blbec. Chtěli jsme navázat na poslední skvělé výsledky a chtěli jsme asi až moc a nevyšlo to. Jak jinak vidím začátek sezony? Jsme spokojení, ale tohle opravdu musíme hodit za hlavu a začít se zase soustředit na naší hru,“ je jasné strupčickému kapitánovi Lukášovi Vrbovi.

BLAŽIM – KRÁSNÝ DVŮR 4:2 (1:1)

Blažim zvládla domácí utkání, ve druhé půli mu dominovala a navíc nevyužila další šance. Ke kvalitě zápasu ale přispěl i Krásný Dvůr. „Na to, že byl v tabulce poslední, tak nás potrápil a byl kvalitním soupeřem. Po vyrovnaném prvním poločase jsme se naštěstí vzchopili,“ řekl v rozhovoru pro klubový web Jakub Schuchardt, kapitán FK Blažim.

KOPISTY – NOVÉ SEDLO 2:5 (0:3)

Velice dobře vstoupilo do soutěže i Nové Sedlo. Také ono patři do kvarteta klubů z popředí tabulky, které nasbíraly v úvodních šesti duelech 15 bodů. Formu potvrdilo i v Kopistech, kde vyhrálo 5:2.

„První zápas nebyl ideální, prohráli jsme s Chlumčany, ale pak jsem se lepšili a dostáváme se do pohody. S úvodem sezony jsme spokojení, ale nechci mluvit o nějakém postupu, to přináší smůlu. A ani o něm nějak nesníme, nechce se nám jezdit v I. A třídě třeba někam do Rumburka,“ řekl Jakub Černý, předseda TJ Nové Sedlo.

CHLUMČANY – OSEK 1:4 (0:1)

Chlumčany přišly o body, ale taky těžce zraněného kanonýra Zomera (vykloubené rameno, otřes mozku). „Nešla nám přihrávka do nohy, nic. Bylo to takové nemastné, neslané. Asi to bylo těma absencema, chyběl třeba vykartovaný stoper Trhlík,“ poznamenal šéf chlumčanského Lukáš Vopršel.

„ Poslední dva zápasy jsme nehráli špatně, ale nebodovali jsme. Teď jsme se slušně sešli a pohodově vyhráli. Asi nám ty neděle začnou vyhovovat, jinak jsme spíš pro soboty, to jsme se scházeli tak, že někdy byl problém napsat zápis, protože nás bylo fakt dost. Poslední dobou je problém, tak možná neděle,“ usmíval se Václav Müller, který osecký tým vedl z lavičky.