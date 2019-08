Po nějaký době přestupujete, tentokrát z Lenešic do Chlumčan. Proč právě Chlumčany? A jak se ten přesun vlastně zrodil?

O přestup jsem stál už během koncem zimní přípravy, ale řekl jsem si, že ještě ten půlrok zvládnu a budu chtít pomoct Lenešicím k nejvyšším příčkám v tabulce a hlavně k záchraně, aby se tam hrála I. B třída i příští sezónu, i když už jsem věděl, že tam hrát nebudu.

A jaký je důvod, že nechcete v Lenešicích pokračovat?

Důvod, proč jsem chtěl jít pryč, byl takový, že mám rád výzvy. Proč nepostoupit s týmem o soutěž výše, když je možnost. A Chlumčany nahoru chtějí. Neříkám, že teď, ale do dvou let si myslím, že určitě.



Není to přestup spíš směrem dolů? Chlumčany neměly úplně nejlepší sezonu, to Lenešicím se dařilo mnohem více.

Pro mě to směr dolů vůbec není, ba naopak. Tým se velmi dobře posílil, je tam plno kvalitních hráčů. Až si osobně říkám, že budu mít těžké probojovat se vůbec do základní sestavy.

To si vážně myslíte? Myslíte, že si trenér umí představit, že by měl takového kanonýra, jakým jste vy, jen na lavičce?

To nevím, zda si mě trenér dokáže představit sedět na lavičce. (smích) Ale já doufám, že po tom všem, co jsme si řekli, než jsem přestoupil do Chlumčan, si to představit nedokáže.



Je pro vás přinosné, že zůstáváte v soutěži, kterou znáte? Znáte týmy, hráče, brankáře… Nechtěl byste změnit i soutěž, zkusit něco jiného?

Jsem hlavně moc rád, že zůstáváme v soutěži, i když to pro Chlumčany bylo vzhledem reorganizaci a jejich postavení v tabulce na konci sezony těžké… Já mohu říct, že mi je asi jedno, proti komu hraju, protože ty týmy mě stejně znají. Ale je fakt, že se teď B třída obměnila, budou tam daleko kvalitnější zápasy. Na jednoho gólmana se ale netěším! Je to Michal Jenka z Lenešic, to je pro mě pořád stále nejlepší gólman v kraji.

A byl o vás zájem i jinde?

Samozřejmě, že byl zájem velký, ale rozhodl jsem se pro Chlumčany, a to proto, že jsme byli, dá se říct, pořád v kontaktu. A také vzdálenost od bydliště rozhodovala.



Co na váš odchod říkali v Lenešicích?

Co na můj odchod říkali v Lenešicích, komentovat moc nechci. Někdo mi to přál a i mi popřáli hodně štěstí. Ostatní radši ani nechci vědět. (smích)

Budou mít za vás náhradu?

Co vím, tak žádnou náhradu do útoku nemají. Jsou tam ale kluci, kteří mi chybět budou.

Pozorujete už nějaké rozdíly mezi Lenešicemi a Chlumčany? Třeba v zázemí?

Rozdíl v zázemí mezi Chlumčany a Lenešicemi je takový, že v Lenešicích se mi hrálo hezky na tom velkým hřišti. To, jak to funguje v klubu, kde teď působím, teprve poznávám. Zatím jsem spokojený.



Máte zprávy o tom, proč to Chlumčanům v minulé sezoně nešlo?

Chlumčany jsem občas sledoval v loňské sezóně, většinou jsem ale viděl ty špatně zápasy. Na konci sezóny hodně lepily sestavu kvůli zraněným hráčům nebo to doplňovaly hráči z béčka.

Jaký je tam vlastně kádr?

V Chlumčanech hrají skvělí hráči jako je M. Košín, J. Homolka nebo Jan Vážný, se kterým jsem působil i v Lounech atd.. Kádr navíc doplnili ještě M. Vimrem a D. Prokešem z Černčic a navrátilcem J. Franclem a také Lukášem Kalousem.



Chodí lidi na tréninky, jsou i přáteláky?

Letní přípravu jsme začali 1. srpna. Tréninky máme třikrát týdně, takže se do toho dostáváme. Je to vidět i na tréninku, jak hráči na sobě makají. Lidí nás chodí na tréninky hodně, což je jenom dobře. Mrzí mě, že nemůžu hrát některé přáteláky, protože jsem na dovolené. Přiletím dva dny před prvním mistrákem v dalekých Vejprtech.



Jaké budou mít Chlumčany cíle do nové sezony? A jaké máte cíle vy sám?

Cílem Chlumčan je skončit v horních patrech tabulky. A já mám cíl takový, abych byl prospěšný pro tým a dokázal mu to nejlíp góly, co jsem dával i v jiných klubech. Bude ale těžké se sehrát. Věřím, že to trenér dobře postaví, že určí dobrou taktiku. Z mužstva cítím chuť a hlad po vítězství.



Co bude pro vás důležité, aby se vám dařilo?

Určitě rodina. Jsem moc rád, že mě přítelkyně ve fotbale podporuje, to je pro mě dost důležité. Jen prý nemám kňourat, když přijedu z fotbalu, že mě něco bolí. (smích) S přítelkyní a jejím synem si teď užijeme dovolenou, od všeho si odpočineme. Tímto bych jí chtěl vzkázat, že mi na nich moc záleží. Jsem šťastný, že je mám.

Jaké máte koníčky?

Jízda na kole, výlety, nakupování a spánek. (smích)

A co je vaší prací?

Zaměstnání mám v Lounech v Legiosu kde pracuji už přes 11 let. Obnáší to výrobu a opravy železničních vagónu. Baví mě to. Kdyby ne, tak tu nejsem takovou dobu. (smích). V Lounech i bydlím.



Autor: Ondřej Holl