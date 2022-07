Už na konci sezony jste říkal, že jste s druhým místem, které nakonec na postup nestačilo, byla velká spokojenost… Určitě, stoprocentně, trošku nás to zavazuje.

Už máte nachystanou letní přípravu, kdy začne a na co se chcete zaměřit?

Měla začít už dneska, ale protože jsou velká vedra a navíc nám do toho vstoupily i dovolené, tak začneme od úterý 26. července a budeme na ni mít měsíc.

Přípravné zápasy už máte domluvené?

Měli jsme jeden, ale máme s tím nějaké komplikace. V každém případě jeden dva zápasy sehrajeme.

Uvažovali jste o nějakém kempu?

Ne to ne. Příprava je dost krátká, navíc bych nedal dohromady lidi.

Nastanou změny v kádru?

Odešel kapitán Lukáš Skelnička do Buškovic. Původně říkal, že jde do fotbalového důchodu, ale nakonec to dopadlo takhle.

Bude to velká ztráta?

Určitě, byl na všech zápasech, pokud mohl, chodil i na tréninky. Je jasné, že nám bude chybět a nahrazovat se bude těžko.

Doplníte kádr?

Vzhledem k tomu, že jsme dali dohromady dorosty - mladší s Kryry a starší s Buškovicemi - tak v případě potřeby snad budeme moci sáhnout tam.

Poslední srpnový víkend začínáte v Lenešicích?

Los máme dost krutý, to se nám moc nepovedlo. Čekají nás hned na začátku kvalitní soupeři.

Jaké máte ambice?

Pokusíme se navázat na poslední sezonu, ambice máme, ale zároveň víme, že to bude těžké. Hlavně se chceme vyhnout nějakým sestupovým starostem a pokud možno hrát v lepší polovině tabulky. Snad to nebude nějaký výbuch.