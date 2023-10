Podle něj bylo důležité, že se jeho týmu podařilo skórovat, v 41. minutě se prosadil Lukáš Brodský. "Dostali jsme se do vedení a pak potvrdili kvalitu," cenil si. Další dva góly dal Zbyněk Záveský, jenž se celkem na podzim trefil už sedm krát a patří k top kanonýrům soutěže.

Račuk hráče chválil. "Všichni kluci tam nechali všechno, to proboštovské srdíčko. Byl to super výkon před fantastickou atmosférou, fanoušci nás podporovali a my jsme celkově ten zápas zvládli. Nebylo to v deseti jednoduché, ale tři body máme."

Žatci naopak bodové zisky přibývají pomalu. "Všechno to se mnou ještě cloumá. Nevím, kde je chyba. Kdybych to věděl, tak vyhráváme. Proboštov byl v deseti a dá nám čtyři góly… Klukům nemohu vytknout nedostatek snahy, ale opět se ukázalo, jak moc nám chybí klasický gólový střelec," zopakoval žatecký kouč Richard Zelinka.

Pokud by jeho tým dokázal šance využívat, mohl podle trenéra Slavoje zápas dopadnout třeba 8:6 pro jeho tým. "A nikdo by neřekl ani popel. Nedáváme branky, navíc děláme individuální chyby, které soupeř trestá. Víme, že nás tyto dvě věci trápí, poctivě na tom pracujeme, ale ta série neúspěchů je už dlouhá…"

Slavoji by podle trenéra pomohly dvě výhry v řadě, které by ho nastartovaly. "Potřebujeme úspěch, pak ho potvrdit. Vím, že to po porážce 2:4 zní divně, ale v Proboštově jsme odehráli dobré utkání. Moc se mi líbilo tamní fotbalové prostředí a atmosféra, fanoušci, světlice. Je vidět, že si po postupu užívají boom, jsou dlouho pohromadě, jsou sehraní. Podobně jsem to zažil v Lounech," zavzpomínal Zelinka.