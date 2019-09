ČERNÝ? STROJ NA GÓLY



Černého gólový účet je v novém ročníku krajského přeboru fantastický, posuďte sami.

V prvním kole dal v Modlanech hattrick.

Ve druhém kole se proti Hornímu Jiřetínu trefil jednou.

Ve čtvrtém kole zatížil konto Žatce kvartetem gólů.

Mladý kanonýr ale spokojený se svou gólovou produkcí není. „V Modlanech jsem mohl dát víc gólů a pomoct tak svému týmu k bodům. Bohužel jsme na Baníku ve vyhecovaném utkání 3:4 prohráli. Pak proti Jiřetínu jsme měli šanci tak na deset branek, z toho já na pět. Ale měl jsem jen jeden zásah,“ vrací se zpět ke dvěma duelům, do kterých před sobotním střetnutím s Žatcem nastoupil.

Před týdnem v Domoušicích 23letý sportovec nenastoupil, se Svarogem byl totiž na turnaji v Rusku. V pátek přiletěl a hned se zapojil do tréninku, v sobotu pak absolvoval před 80 minut v mistrovském duelu. „Já rád trénuji, proto jsem šel hned i na trénink. Aklimatizace? Hlavně ten přechod z futsalu na fotbal je složitější, ale myslím, že proti Žatci to znát nebylo,“ culil se po svém čtyřbrankovém řádění.

„Konečně mi to tam napadlo. Pomohl mi tak trošku náhodný druhý gól z trestného kopu. Pak už jsem hrál uvolněně a dával góly přesně tak, jak jsem si je naplánoval. Většinou to tak vždycky je, že pomůže nějaký náhoďák.“

ROZHODL „ŠATŇÁK“



Zmiňovaný Černého „náhoďák“ přišel v první minutě nastavení úvodní půle. Za stavu 1:1 se už oba celky těšily do kabiny na přestávku, když Slavoj zachyboval a nabídl Krupce možnost standardní situace. „To byl důležitý moment zápasu. Už jsme to měli nějak uhrát. Bohužel jsme chybovali,“ ví moc dobře trenér Žatce Libor Klíč.

Se svým celkem se na Teplicku neprezentoval v prvním poločase špatně, Slavoj ale srážely velké chyby. „Góly padaly po našich hloupých chybách. Přicházely v momentech, kdy jsme se dostávali do hry. Z mého pohledu to nebyl dobrý zápas. První tři kola byla dobrá, teď jsme dostali poučnou facku,“ tvrdí Klíč.

SLAVOJ SRÁŽÍ CHYBY



Co Slavoji hapruje? „V Krupce jsme měli pár šancí, které jsme nevyřešili dobře. Domácí naopak využili téměř vše. Tam byl znát rozdíl v kvalitě,“ uznává žatecký trenér. Více než útočná fáze ho ale trápí obrana. „To je náš dlouhodobý problém. Už se z toho musíme poučit a začít v defenzivě víc pracovat na jejich odstranění.

Klíč do Žatce přišel před sezonou. Partu, kterou u Ohře našel, si pochvaluje. „Je fantastická, táhne za jeden provaz. Kluci chodí na tréninky, je na nich vidět, že chtějí. Je to hodně mladé mužstvo. Jsme v přerodu, kdy budujeme mužstvo, zapracováváme do něho mladší hráče. Cílem je tu mít odchovance, a také to, aby se později do Žatce vraceli ti naši hráči, kteří neuspějí jinde. Aby to pro ně byla první varianta.“

TJ Krupka – Slavoj Žatec 5:1 (2:1).

Branky: 13., 45 +1., 64. a 66. Černý, 83. Suske – 31. Zelinka.

Rozhodčí: Šmíd – Formánek, Materna.

ŽK: 2:3.

ČK: 80. Uhlík (Žatec).

Diváci: 110.

Krupka: Valeš – Schubada, Hrubý, Christov, Seidl – Al-Eraidi, Sigmund (85. Kubný), Vlasák, Suchý (81. Sigl) – Paunkovič (52. Suske), Černý (83. Horváth).

Žatec: Klíma – Břečka, Zimola, Uhlík, F. Klinec (46. Svída) – Pinkr (67. Smékal), Hynek (73. Suchan), Hassman, Zelinka (62. Sýs) – Klíč, P. Klinec (77. Svoboda).