Kam za fotbalem: Louny doma hostí Slaný. Blažim vyběhne proti Kryrům

„Bílina je jediný tým, kterému jsem nedal gól a už ani nedám,“ povzdechne si Pavel Exner. S Jaroslavem Holmanem byl před sezonou jednou z největších posil dobroměřického týmu, kterému vystřílel patnáctibodové vedení v tabulce I. A třídy. Toužily po něm divizní Louny, které hrají o záchranu, ale Exner tohle „laso“ shodil z krku. „Na jednu stranu si musíme přiznat, že divize není I. A třída a jsem si vědomej v jaký soutěži ty góly dávám. Další věcí byla skutečnost, že když jsem slyšel lounské posily, tak jsem hned věděl, že to prostě o ničem a že to nejde zachránit,“ ví Exner jasně. Už v krajské I. A třídě tahá za sebou stíny. „Jsem zdvojovanej, zápasy jsou těžké.“

Teď si pro stopku odpočine, nabere síly, v nic jiného než postup nevěří. Ostatně sám říká, že tohle má v DNA. „Snažím se pořád vítězit, umím být plný emocí, protože mě fotbal baví a chci dávat góly. Teď by mi třeba vadilo, kdybychom prohráli, ano, je to fotbal, ale strašně by mě mrzelo, že by nám někdo přerušil tu šňůru výher. O to více mne sere, že nemůžu být na hřišti a zabránit tomu,“ usmívá se snajpr, jehož Dobroměřice jsou už na dvaceti výhrách v řadě.

