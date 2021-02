Určitě jste rádi, že konečně k rekonstrukci areálu došlo.

Ano! Probíhající revitalizace sportovní areálu je velkou akcí za posledních několik let. A to jak z pohledu samotného fotbalového klubu, tak i z pohledu města Žatec, pro které je nemalou investiční záležitostí. Naposledy se uskutečnila větší úprava samotné hrací plochy v roce 1974. K tomuto datu přidám zajímavost - areál tehdy využili filmaři při natáčení filmu Holky z porcelánu. Celý areál byl za dlouhá léta dílčími úkony pouze udržován. Prováděly se nejnutnější úpravy a opravy, abychom fungovali. Už bylo na čase pustit se do pořádné rekonstrukce.

Co vše bude zrekonstruováno?

Budeme mít v podstatě novou hrací plochu, tribunu a okolní prostory. Prostory hlavní hospodářské budovy jsou ale v žalostném stavu. Je v ní malý počet šaten, na zdivu v místnostech je plíseň, včetně sprch. Na chodbách jsou neustály opravovány vypadávající dlaždice, při větším dešti dovnitř zatéká. Je na škodu, že se neprovádí vše současně, ale fotbal bohužel nemá v Žatci takovou podporu. Především chybí pochopení systematického sportovního chodu.

To nezní moc příznivě.

Je to realita. Pokud fotbalisté čekali 7 let na tribunu, tak nevím, jak dlouho bude trvat, než se položí první základy k tak potřebné obyčejné sportovní hale, která by sloužila žateckým sportovcům. O to více ale jsme rádi, že se nám přes nepříliš velkou náklonnost podařilo dosáhnout realizace hřiště s umělým povrchem a osvětlením. A hlavně toho, že nyní dochází k naplnění projektu Revitalizace.

Pojďme k samotnému projektu.

Je nutné poznamenat, že hlavní akcí měla být pouze výstavba nové tribuny, o kterou fotbalisté bojovali sedm let. Při konečném rozhodování došlo ze strany vedení města ke snížení původního projektu z plánovaných 780 míst na počet 540.

Proč došlo k této změně?

Jde o to, aby vše bylo pokryto finančně. Vzhledem k celkovém stavu areálu bylo totiž rozhodnuto, že kromě výstavby zmiňované tribuny, se do projektu zahrne také výstavba nové travnaté plochy s nejnovějším závlahovým systémem, oplocení hrací plochy, nové branky, střídačky, záchytné sítě, oplocení celého areálu s novými vstupními vchody, vybudování zcela nové zdi podél řeky a závěrečné úpravy vnitřních komunikací. Rovněž bude vybudována nová rozhlasovna a další terénní úpravy. V další etapě bude zapotřebí řešit samotnou hospodářskou budovu, která čítá šatny, sociální zařízení, sklady a další místnosti. Už jsem o ní mluvil, je v hodně špatném stavu. V plánu je také řešení nabídky občerstvení pro účastníky sportovních akcí, protože restaurace je nyní nově provozována městem.

Co je ještě potřeba dodělat a kdy se vše stihne?

Nejhlavnější je stanovený termín dokončení stavby – 30. dubna 2021. Je daný poskytovatelem dotace MŠMT. Nečekané problémy se objevily ihned v čase zahájení stavby. Šlo o geologická zjištění. Bylo nutné provést dle odborného posudku geologa některé úkony, než bylo možné přistoupit k fázi úpravy pilířů před betonováním. Své ovšem sehrály i organizační nedostatky, které se týkaly samotného dodavatele stavby. Nyní se řeší nedostatky namontované tribuny, kde se objevily dílčí závady na povrchu konstrukce. Po odstranění bude možné dokončit rozpracované úpravy nové hrací plochy, namontovat dodané sedačky, oplocení okolo hřiště a závěrečné úpravy komunikací. Mimo dotační položky bude zmiňovaná rozhlasovna a také závěrečné úpravy, které byly nutné pro zajištění podmínek přístupnosti v rámci stavby. V současné době je problémem především počasí. Vše je zasypáno sněhem, práce stojí, nic se nedá dělat. Nedají se řešit ani průběžné změny. Snad se dočkáme příznivější situace.

Nová tribuna na stadionu FK Slavoj Žatec.Zdroj: FK Slavoj Žatec



Jaké bylo vyjednávání o prodloužení termínu?

Dostali jsme informaci od MŠMT, že je možné využít tzv. Výzvy MŠMT a zažádat o možnost prodloužení. Bylo ovšem nutné zpracovat a dodat samotnou žádost a také doložit odborné posudky – například od geologa a podobně. Bylo nutné doložit nový harmonogram a rozpočtové listy zhotovených a zbývajících částí stavby. Vše bylo k 1. lednu 2021 odsouhlaseno MŠMT.

Kolik revitalizace stojí?

Není to žádné tajemství. MŠMT se na revitalizaci podílí částkou 12 228 000 korun, město částkou 5 550 000 korun. Nutno ovšem poznamenat, že v rámci dodatečných rozhodnutí, jakými byla výstavba nové zdi podél řeky, město poskytlo částku 350 000 korun. Zbytek, který činil 131 tisíc korun, hradil fotbalový klub ze svých financích na údržbu. Dále klub hradil 24 tisíc korun na dílčí úpravy v dalších prostorách a další výdaje na činnosti, které nebyly součástí projektu. Vedení města ho po vleklých jednáních opravilo.

Areál se revitalizuje v době, která sportovní složce nepřeje. Jak vnímáte to, že se nyní nehraje?

Všichni prožíváme mimořádné období, se kterým jsme se v minulosti nesetkali. Není jednoduché udržet při fotbalovém životě hráče, zejména co se týče mládežnických kategorii. Není jednoduché udržet kontakt se sponzory, kterých již nyní značně ubylo. I my jsme investovali do příprav a chodu klubu, ale v loňském roce byly soutěže zrušeny. Uvidíme jak tomu bude letos.

Počítáte, že se začne v březnu hrát?

Mít tak věšteckou kouli… Určitě by si všichni přáli jakýmkoliv způsobem se dostat alespoň k tréninku. O zápasovém výpadku ani nemluvím. Je toho poměrně dost na dohrání z podzimu, před námi je i celá část jarních odvet. S ohledem na vývoj epidemie si vůbec netroufám tipovat restart fotbalu, na který všichni čekáme.

A do toho fotbal sužují i další problémy…

Nepřítelem je i současná kauza, která se odehrává okolo FAČR. Zde by bylo nutné hlavně oddělit problémy na Strahově, a nezatahovat do stejného doupěte celou řadu obětavců na nižších stupních, zejména těch, kteří se zodpovědně věnují mládeži, starají se o chod klubů. Zdá se mi, že nejvíc trpí diváci. Snad se vše brzy rozběhne. Před námi, a to nejen v Žatci, je velká výzva. Chceme oživit náš sport, přitáhnout další mládež, kvalifikované trenéry, fanoušky a sponzory. Věříme, že nastupující generace funkcionářů bude postupně přebírat a třeba i vylepšovat to, co jsme podle nich třeba pokazili nebo nedotáhli do konce.

Ondřej Holl