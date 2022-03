Blšanský odchovanec nyní 31letý Daniel Kalanin však vzpomíná i na to, jak sháněl po vesnici v hospodě kluky, kteří by na konci éry FK Chmel mohli naskočit, protože se k zápasu krajského přeboru sešlo jen devět fotbalistů. Nakonec jedna slavná éra vesnického klubu skončila a on se dostal s dalšími kamarády do nedalekých Podbořan. A je v pohodě.

Kalanin dal v úvodním jarním zápase fotbalové I. B třídy ústeckého kraje v Obrnicích za podbořanský Tatran hattrick, pomohl k vysoké výhře 5:1 a stal se nejlepším kanonýrem víkendu na Žatecku. "Asi můj nejlepší zápas. Do čeho jsem kopnul, to mi tam spadlo. A parádní trefy, až jsem se tomu musel sám smát," uvedl útočník, jenž hrál třeba i dorosteneckou divizi v Plzni: "Zatím jsem klukům za hattrick nic neplatil, tak snad na to ani nedojde."

Po různých zdravotních potížích a problémech s kotníkem mu jarní premiéra vyšla. "Já mám furt něco, ale o víkendu se mi hrálo suprově. Když jsem nevěděl, co s míčem, tak jsem do toho bouchl a spadlo to tam. První trefa do vinglu, pak mi kluci nechali standardku, že to prý mám nakopané, dal jsem to krásně na přední do šibeničky. A třetí gól? Dostal jsem parádní pas, dlouhý balón, měl jsem dost času, po skvělé přihrávce jsem se zase trefil. Já se jen otočil a musel jsem se smát. Je to tady o kondičce běhání. Už jem byl takový střídající žolík Ole Gunnar Solskjaer, ale teď jsem něco natrénoval a i když nejsem nějaký rychlík a pro míče se dost vracím, tak se cítím fajn. Můžu nstoupit všude, ale teď jsem byl v útoku. Nebo mi vyhovuje střed pole."

V dobrém vzpomíná i na Blšany, třebaže konec éry tamního bosse Františka Chvalovského nebyl pro FK Chmel zrovna veselý. "Byly to ze začátku super časy. Já tam přišel po maturitě někdy v roce 2010 z plzeňského dorostu. Byli tam samí borci - Siegl, Mráz, Němec, Stracený, Čížek, Müller, futsalový teplický brankář Honza Klíma, který zkoušel v každém zápase na soupeře nějaké fintičky a ne vždy se mu to povedlo," vzpomíná s upřímným úsměvem na pětileté angažmá.

Byl u postupu z přeboru do divize. "Jezdili tam ligoví borci z Prahy, fakt fotbalisti, za slušný peníze. Chodil za námi pan Chvalovský a říkal, že finance budou. Myslel jsem si, že půjdeme na postup do ČFL a říkal jsem si, to bude dobrý. Jenže peníze došly, kluci byli v poho, ale ne srdcaři, přestali jezdit a skončilo to ztrátou dva a půl milionu… Poslední sezonu jsme tam začali, ale to už byla komedie, sešlo se nás devět a já běhal po vesnici a sháněl někoho, kdo za nás bude načerno hrát. Pomalu kluky z hospody. Nakonec to stejně prasklo. Mně to tak existenčně nebolelo, hrál jsem tam za pár šlupek, drobný, asi za tisícovku… Ale je škoda, jak to dopadlo. Teď by se tam snad mohlo hrát jen pod nějakým jiným názvem, nevím…"

Jeho další fotbalové kroky tedy vedly do sousedních, nedalekých Podbořan. "Je nás tady víc, co jsme byli v Blšanech a v mládí si kopali na pláckách za barákem. Kapitán Lukáš Sklenička je Blšanský, v záloze jsou Jirka a Vladimír Gregorové. Známí kluci z mládí, máme tady skvělou partu, dobrou atmošku. A třeba Jirka Gregor, to je kouzelník, to je hudba. Co on má za přihrávky. To pak nevidím ani v neděli v anglické Premier League, to jsou balony, to je pro oko diváka, fantazie. Super je náš trenér Lukáš Harag - bývalý hráč, jsme kamarádi. Ten má výborný taktický věci, skvělý rohy, standardky, je to takový podbořanský Karel Brückner. Takové věci dělal nároďák. Je to super a má i skvělý tréninky."

Tatran šlape, ze 16 zápasů 12 vyhrál, v tabulce je za Novým Sedlem druhý. "O postupu nemluvíme, nechceme jezdit v I. A. třídě dálky, cestovat do Šluknova a tak. Chceme jít zápas od zápasu, fotbalem se bavit. Snažíme se nemít kecy, naopak děláme dobrou bandu," říká Kalanin s tím, že jeden fotbalový sen ještě má: "Máme tady mladší i starší žáky, ale potřebujeme dorost. Mladé kluky, kteří to pro nás jednou přeberou. Chceme udělat mládežnickou základnu, partu mladých, kteří ke klubu budou mít do budoucna vztah. V těchto soutěžích prostě nehrajete kvůli penězům, je to srdeční záležitost."