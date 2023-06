„Jsme rádi, že jsme poslední krok udělali. Je hotovo, jsme tam. Jsme rádi, že jsme po šesti letech zpátky v krajském přeboru, kam si myslíme, že patříme. Velký dík patří celé proboštovské rodině – vedení, výboru, obci, sponzorům. Určitě to není zásluha jednoho člověka nebo jenom hráčů, ale celé té organizace,“ řekl spokojený předseda prvního mužstva tabulky Michal Račuk, jenž v úterý sledoval turnaj Mc Donalds Cup.

TJ Proboštov si může zbytek sezony užít, hrát na pohodu. „Myslím si. že jsme si to i zasloužili. Celou dobu jsme soutěž prakticky vedli, máme nejvíce výher, dali jsme nejvíce branek. Třešničkou na dortu by ještě byl postup B mužstva a tabulku nám vedou i žáci.“

Račuk věří, že se tým na scéně krajského přeboru neztratí. „Velké změny určitě neplánujeme, máme vyhlédnuté dvě tři posily, ale rozhodně to chceme nechat hrát kluky, kteří si to vykopali. Věřím, že budeme konkurenceschopní.“

Přesvědčivá výhra v Novém Sedle potěšila. „Zápas se nevyvíjel podle našich představ, ale, stejně jako už několikrát v této sezoně, jsme ho přesto vyhráli. Jsem rád, že máme sílu zápasy otáčet,“ uvedl Račuk.

Musíme udělat poslední záchranářský krok, má jasno kouč Zelinka

„Utkání bylo v prvním poločase více než vyrovnané. Škoda, že rozhodčí na jeho konci po malém incidentu, který bude ve čtvrtek řešit disciplinárka, vyloučil na každé straně jednoho hráče a to zápas ovlivnilo,“ uvedl šéf domácího nováčka druhé nejvyšší krajské soutěže Jakub Černý.

Co se v nastavení první půle stalo? Hlavní rozhodčí Petr Lesák vyloučil domácího Michala Hona po druhé žluté kartě za strčení do protihráče, v hostujícím týmu viděl rovnou červený kartonek zkušený kapitán Zbyněk Záveský. Arbitr do oficiálního zápisu o utkání uvedl, že „za hrubé nesportovní chování, prudké udeření soupeře pěstí do oblasti hlavy v přerušené hře.“

„To vyloučení Zbyňka Záveského je kaňkou. To bylo po nějakém oplácení, došlo i k napadení od fanouška. To do fotbalu nepatří a určitě se nikdo tahle nechceme prezentovat,“ konstatoval předseda hostujícího mužstva.

A jak to viděli domácí? „Moc se k tomu nechci vyjadřovat, je to ale škoda… My jsme pak na začátku druhého poločasu dostali takový hloupý gól a pak už se nám to sesypalo a Proboštov nás přehrával,“ uvedl k utkání samotnému Černý.

Jeho mužstvo ještě jistotu záchrany nemá. „Počítali jsme různé minitabulky, ještě jedeme do Šluknova a máme Dobroměřice, které mají ambice. Doplatili jsme na odstoupení Modré, kdyby nám ty body zůstaly, tak už jsme zachráněni definitivně,“ dodal předseda Nového Sedla.