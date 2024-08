Pro předplatitele

František Bílek dnes 08:41

Vítěz okresního přeboru Lounska z Černčic nechce být v I. B třídě jen do počtu. Trenér Jiří Chrdle už po postupu tvrdil, že by bylo zbabělé mít za cíl pouhou záchranu. „Půjdeme do každého zápasu s cílem vyhrát. Mít za cíl určitý počet bodů mi nedává smysl," prohlašuje. Po prvním kole má nováček na svém kontě bod za remízu 1:1 po devadesáti minutách v Buškovicích.