V Žatci se rekonstruuje po dlouhých letech, diváci se můžou těšit na novou tribunu, nové bude i hřiště a další části areálu. „Zejména nová tribuna a trávník by měly přispět ke zvelebení stánku. Pro diváky bude na tribuně větší pohodlí, i když v konečné fázi projektu byla kapacita tribuny snížená o třetinu sedadel.“

Koutenský upozorňuje na to, že travnatá plocha byla už dlouhou dobu nevyhovující. „Už bylo na čase udělat lepší podklad a s ním spojené zábradlí a další estetické prvky.“

Mrzí ho, že v areálu zatím nedošlo k rekonstrukci samotné budovy šaten, zázemí, skladů a restaurace Chaloupka, která slouží i pro širokou veřejnost. „Je to škoda. Mohli jsme tu mít brzy areál, na kterém by mohly probíhat i významnější fotbalové zápasy. Slavoj má historické postavení, bylo zde odehráno několik kvalitních sezon, a to i ve vyšších soutěžích,“ myslí si Koutenský, že i pro soupeře je stále pojmem a zároveň výzvou při vzájemných zápasech.

Podle mnohých by si Slavoj kompletní rekonstrukci zasloužil i kvůli své mravenčí práci, kterou vyvíjí v omezeném počtu funkcionářského týmu. Kromě Pavla Koutenského do něho patří Pavel Maňák, předseda klubu, který zajišťuje vše možné pro všechny klubové týmy. I jeho zásluhou nyní areál Slavoje vzkvétá. Z hlediska finančního zabezpečení klubu je důležitou osobou Jiří Markup. Správcem areálu je Antonín Kubica.

Ondřej Holl