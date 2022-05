Dobroměřičtí zahájili tradičním náporem a už v 6. minutě se mohli radovat z branky. Mistoler od postranní čáry přiťukl Malińákovi, ten nacentroval před branku a Vild hlavou rozvlnil síť za Kašparem. Hned po rozehrání se hosté dostali před branku Dobroměřic a Mistoler ve snaze zablokovat střelu překonal vlastního gólmana Pechara. Hned v 8. minutě posadil Mistoler centr na hlavu Kočkovi a ten poslal domácí opět do vedení. Běžela 13. minuta a v ní Mistoler vybídl k útočné akci Matyáše, který mířil lehce nad. Pak se ozvali hosté a po jejich rohu z 25. minuty vykopával Mistoler z prázdné branky. Hra se opět přenesla na polovinu Roudnice. Maliňák se zbavil Matuszewskeho, ale jeho střelecký pokus šel těsně vedle. Branky se tak diváci dočkali až ve 40. minutě. Mistoler jen přistrčil míč Matyášovi, který si povodil obránce a vystřelil. Jeho střelu Kašpar neudržel a Kočka dával do prázdné na 3:1. Ani to však nebyl konec. Minutu před přestávkou dostal Mrázek načechranou přihrávku do vápna a hlavou překonal Pechara, 3:2.