Vstup do utkání se domácím vydařil náramně. Hned ve druhé minutě zastavili hosté útočnou akci Slavoje faulem a Žatec zahrával první standardku. Míč si na levé hrací plochy postavil Čonka a jeho centr, našel ve vápně Klíče, který poslal Slavoj do vedení.

V 19. minutě se rozeběhl tentokrát po pravé straně Klíč, jenže ještě před vápnem jej doslova sestřelil Barmat, který za tento nebezpečný zákrok inkasoval pouze žlutou kartu. Hosté byli navíc potrestání dalším přímým kopem. Ten zahrával opět Čonka a byl to znovu Pavel Klíč, který si ve vápně naběhl na centr svého spoluhráče a bylo to 2:0. Stačilo deset minut a hosté po vyšachování domácí obrany snížili, když u tyče číhal zcela volný Lácha a ten z bezprostřední blízkostí pohodlně skóroval. Za další čtyři minuty zahrozili domácí. Na centr Petra Klince si u pravé tyče naskakoval Hoferica, jenže Reischel vyskočil výše a míč odhlavičkoval na roh.

Třetí branka Slavoje padla čtyři minuty před přestávkou. Klíč přenesl hru z levé strany na pravou, kde nabíhal Čonka a jeho pohotová střela s pomocí tyče zapadla za záda bezmocného Čermáka. Běžela poslední minuta prvního poločasu. Hosté se snažili projít po levé straně. Domácí nedokázali akci zastavit a míč se dostal k Láchovi, který prošel jen o malý kousek do vápna, kde ochotně spadl po kontaktu s Vlčkem. Sám postižený nařízený pokutový kop proměnil a hned nato byl odpískán konec první půle.

Už v první minutě druhého poločasu mohl Lácha završit hattrrick, ale jeho hlavičce se do cesty postavilo břevno. V 51. minutě pálil na branku Neštěmic Hassman, ale Čermák jeho střelecký pokus kryl. A opět přišlo ke slovu okřídlené nedáš-dostaneš. Hned z protiútoku totiž srovnal stav Pavlíček. Slavoj se začal tlačit více před branku Neštěmic. V 71. minutě našel Petr Klinec Hassmana, ale jeho střela šla jen do boční sítě. Za dalších 5 minut poslal balón do vápna Klíč, ale tady Minařík promáchl a míč vápnem prolétl, aniž by ho někdo zasáhl. V další akci poslal kapitán hostujícího celku Martínek ve vápně k zemi pronikajícího Klíče, ale sudí Šmid to posoudil, jako dovolenou hru tělem a nechal přes protesty z žatecké lavičky pokračovat ve hře. Úplný závěr už oba celky vypustily a šlo se na penalty.

Jako první šli kopat hosté. Střelu Bernáška Kalbač kryl a stejně pak i pokusy dalších hráčů Neštěmic. Proti Kalbačovi tak nespěli Barmat, Al.Eraidi i Pavlíček. Na straně Žatce byl neúspěšný pouze Minařík, který ve třetí sérii trefil tyč.

Pro Slavoj to byl již desátý penaltový rozstřel. Hned v osmi případech, byl Žatec úspěšný hlavně díky Kalbačovi.

Žatec drží v tabulce se ziskem 30 bodů osmou pozici a v příštím kole jede Žatec do Brné.

„První půle byla z obou stran dobrá, fotbalová. My se dostali rychle do vedení, když nám skvěle vyšly standardní situace. Pak jsme ale inkasovali laciné branky, Tu první udělaly Neštěmice fantastisky, ale při té druhé naše velká chyba. Říkáme se to týden co týden. Ve 45. minutě chceme hrát nějaký fotbal do nohy a zkazíme. Dostali jsme na 3:2 a od toho gólu se odvíjel druhý poločas. Řekli jsme si v kabině, že se nic neděje, jedeme dál. Fotbal je hezký z obou stran. Druhá půle moc fotbalové krásy nepobrala. Na obou stranách po dvou šancích. Od 75. minuty soupeř odešel fyzicky, ale my jsme to nedokázali přetavit v kvalitu a pohodu. Penalty rozhodl náš fantastický brankař. Asi ho budou všechny týmy studovat,“ uzavřel s úsměvem trenér Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec – FK Český Lev Neštěmice 4:3NP (3:2)

Branky: 2. a 21. Klíč, 41. Čonka – 31. a 45. z PK Lácha, 51. Pavlíček. Rozhodčí: Šmid – Zitko, Faigl, ŽK 4:3, 145 diváků.

Slavoj Žatec: Kalbač – F. Klinec, Smékal, Beneš, Vlček (60. Suchan) – Hassman, Hoferica, Čonka, Minařík – P. Klinec (81. Pelc), Klíč.

FK Neštěmice: Čermák – Bubla (46. Huml), Martínek, Barmat, Reischel (46. Bernášek) – Řezníček (46. Wajshajtl), Štorc, Pavlíček, Růžička (82. Klaser), Al-Eraidi – Lácha.

Jaroslav Tošner