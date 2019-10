Ani divize, ani krajský přebor, ba ani I. A třídu neuvidí o víkendu fotbaloví fanoušci na Lounsku. Nejvyšší soutěž dospělých, na jakou se můžou vydat, je I. B třída. V ní poutá pozornost derby druhých Chlumčan s pátými Podbořany. V okresním přeboru se střetnou odpadlíci z krajské soutěže – třetí Černčice přivítají druhé Tuchořice. Nechybí ani pozvánka na divizi žen, Postolopry hrají doma.

1.B třída: Malé Žernoseky (ve žlutém) - Černčice | Foto: Deník / Radim Tuček

HRAJE SE NA OKRESE

I. B třída, skupina B: Lenešice – Kopisty (so 10.15), Blažim – Vroutek (so 12.30), Chlumčany – Podbořany (ne 16).

Okresní přebor: Postoloprty – Libčeves (so 14), Cítoliby – Buškovice (so 16), Dobroměřice B – Staňkovice (so 16), Peruc – Žiželice (so 16), Kozly – Kryry (so 16), Černčice – Tuchořice (ne 16), Výškov – Vrbno (ne 16).

III. okresní třída: Hlubany – Chlumčany B (so 12.30), Pátek – Cítoliby B (so 12.30), Lenešice B – Ročov (ne 14), Vroutek B – Lubenec (ne 16), Panenský Týnec – Černčice B (ne 16), Holedeč – Slavětín (ne 16).

IV. okresní třída: Měcholupy – Hříškov (so 16), Zeměchy – Lišany (so 16), Koštice – Lišťany (so 16), Nepomyšl – Lipenec (so 16), Bezděkov – Chožov (so 16).

Česká divize dorostu U19 a U17: Louny – Rakovník (10 a 12.15).

Divize žen: Postoloprty – Ervěnice.Jirkov (so 10).