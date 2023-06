Úvod utkání byl vyrovnaný a bez šancí. Žatec měl sice mírnou převahu v držení míče, ale oběma mužstvům chyběla finální přihrávka a střela na branku. Přišla 23. minuta a v ní poslal téměř od rohového praporku skákavou nedůraznou střelu do vápna Dominik Walter a tam se k míči dostal Jakubiček, který poslal hosty překvapivě do vedení. Už ve 26. minutě musel ze hry odstoupit zraněný Ondra Smékal, kterého nahradil Votava.

Slavoj postupně zvyšoval tlak a přicházely i šance. Střela Beneše ze 30 metrů prosvištěla jen těsně kolem levé tyče lovosické brány. Další střelu na branku vyslal z hranice vápna Hoferica, jenže mířil na střed branky a tam byl připravený Rulf. Vyrovnání zařídil ve 38. minutě Petr Klinec. Jeho první pokus Rulf zneškodnil, ale míč neudržel a Klinec pak dával do prázdné brány. Dvě minuty před přestávkou pak Rulf vytáhl střelecký pokus Klíče na roh. V poslední minutě první půle prošel do vápna Filip Klinec, zbavil se bránícího Kozla a přesně zakončil.

Z druhého poločasu uběhlo teprve pět minut, když šel sám na branku Lovosic Petr Klinec. Ještě před pokutovým územím ho poslal k zemi Kozel a za svůj zákrok viděl samozřejmě červenou kartu. Nařízený trestný kop pak poslal P. Klinec nad branku. Hned v následující minutě měl plné ruce práce gólman Slavoje Richter, který musel zasahovat proti dvěma pokusům Lovosic, hlavně u tyče dotírajícímu Khanzhyievovi. Po hodině hry se prohnal po levém křídle Suchý, jenže na zakončení již postrádal sílu a s jeho pokusem si Richter poradil. Třetí branka do sítě Lovosic padla po rohu. Ten zahrával z levé strany Votava a do sítě jej hlavou usměrnil Pinkr. Čtvrtá branka Slavoje padla po hezké souhře Pavla Klíče, který obešel Gaubeho, posunul balón na Petra Klince a ten dal pohodlně na 4:1. V 74. minutě pak dostal Klíč načechraný centr do vápna a hlavou pečetil výsledek na 5:1 pro Slavoj. Poslední gólové šance byly k vidění hned v následující minutě. Nejdříve hosté se štěstím nastřelili tyč a z protiútoku Filip Klinec netrefil odkrytou bránu.

Tři body tak zůstaly zaslouženě u Ohře. Slavoj v příštím kole jede do Souše, kde ho čeká rezerva Baníku Mostu-Souše a poslední utkání sezóny pak odehraje v sobotu 17. června na domácím hřišti netradičně od 16. hodin proti Oldřichovu.

„Utkání zvládnuté, ale než jsme dali třetího góla, tak měl soupeř větší kvalitu. Mile mě překvapil s tou hrou, kterou zde předvedli, by určitě neměli být tam, kde jsou. Hráli kombinačně, vydrželi fyzicky, ačkoli přijeli ve dvanácti lidech. Před nimi smekám a jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli. Kdyby soupeř proměnil v první půli na 0:2, měli bychom to těžké. Nás pak podržel Adam Richter v brance. Jediná kaňka je zranění Ondry Smékala. Dobrá zpráva je, že Čonka je po operaci, má to sešroubovaný a za šest týdnů by mohl být fit. Ještě, že už je konec sezóny a my to zvládli,“ shrnul na závěr trenér Slavoje Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec – ASK Lovosice 5:1 (2:1)

Branky: 36. a 69. P. Klinec, 45. F. Klinec, 67. Pinkr, 74. Klíč – 23. Jakubiček. Rozhodčí: Schreiner – Krutina, Menšík, ŽK 2:3, ČK 50. Kozel (Lovosice, 150 diváků.

Slavoj Žatec: Richter – Vlček, Pinkr, Beneš, Zmrhal . Suchan (84. Horák), Smékal (26. Votava), Hoferica, F. Klinec (77. Holštajn)– P. Klinec (84. Lebduška), Klíč.

ASK Lovosice: Rulf – Chládek, Král, Kozel, Petrus - Khanzhyiev, Suchý, Gaube (75. Podrazil), Jakubiček, D. Walter – M. Walter.

Jaroslav Tošner