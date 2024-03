Už začátek zápasu byl jako z hororu. „Snad po dvou minutách hry jsme si dali vlastní branku. Už to na kluky padlo a když pak přišel roh, ze kterého soupeř brzy udeřil z protiútoku na 2:0. Nevypadalo to s námi moc dobře,“ popisoval žatecký trenér Jan Hyneš situace z úvodu zápasu, kdy si vlastňáka vsítil Tomáš Šťourač a v patnácté minutě zvyšoval pro domácí Adam Zdražil.

„Řekli jsme si v šatně, že to musíme hodit za hlavu a zpřesnit hru, protože to jsme v prvním poločase nedělali. Měli jsme hodně zkažených přihrávek. Jenže pak uplynuly tři minuty od startu druhé půle a dostali jsme třetí gól. Je to škoda, mysleli jsme v Kadani na bodový zisk,“ pokrčil rameny zklamaný trenér Slavoje, který je na záchranářské misi a každý bod je teď velice důležitý. Musí holt přijít v nadcházejícím utkání.

„Devět bodů? Jsme trošku nad plán, stačilo by mi sedm, směje se předseda Kadaně Pavel Kostrzewa, kterého samozřejmě start do odvetné části nejvyšší krajské soutěže těší. Těží ze zimní přípravy.

„Stabilně se nás scházelo sice v úzkém kádru deset až dvanáct a dva brankáři, ale nakonec se to ukázalo jako povedené. Navíc jsme měli silné soupeře v přípravě, se kterými jsme sice prohráli, ale zápasy to byly kvalitní,“ popsal předseda kadaňského Tatranu s tím, že pomohli i dva mladíci z Mostu a příchod zkušeného Jiřího Chmelana, exkapitána Perštejna, který hrál na podzim za Ervěnice-Jirkov I. A třídu. Promítl se také příchod Nigerijce Poku Kwadwa z Chomutova. Rázem je z kadaňských borců překvapení jara.

„Ale zatím bych to opravdu nepřeceňoval. Hráli jsme s týmy kolem nás. Těžší soupeři nás teprve prověří a tam uvidíme, jako opravdu máme kvalitu. Na druhou stranu v krajském přeboru může každý prohrát s každý. Podívejte se teď na Krupku. Je dole, ale poradila si s Mostem,“ poukázal Kostrzewa na víkendové překvapení, kdy outsider přemohl juniorku mosteckého Baníku 2:1.