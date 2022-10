Okamžitě po úvodním hvizdu se hráči Žatce zakousli do svého soupeře a také jako první ohrozili branku. Střely z kopačky Petra Klince však šly mimo tyče. První dvě kousek nad bránu a třetí pokus těsně minul vzdálenější tyč. Možností otevřít skóre pohrdl ve 24. minutě Klíč, kterého do brejku vyslal Petr Klinec, ale útočník Slavoje mírně postrčený Sobíškem upadl a nemohl svůj nájezd zakončit. Za pár minut se mohl dostat do šance Minařík, ale těsně před ním odhlavičkoval na roh hostující Farkaš. Gólu se tak Žatec dočkal po půlhodině hry. Gólman Linhart špatně vykopl, míč si zpracoval Klíč a tentokrát své sólo bezpečně proměnil. Za pouhé dvě minuty už to bylo o dvě branky, když Farkaše obešel Minařík a překonal bezmocného Linharta. Pak však přišla chvilka nepozornosti v domácí obraně, faul v pokutovém území a z nařízené penalty snížil Just. Dost podobný zákrok Reichelta na Klíče pak sudí Vlašič nechal bez povšimnutí. Do konce poločasu chybělo jen 15 sekund, když Farkaš fauloval Minaříka a Petr Klinec z nařízené penalty vrátil Slavoji dvoubrankové vedení.