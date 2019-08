Žatecký Slavoj doma nasázel Jiskře Modrá pět branek, po vítězství 5:3 slaví tři body. Třemi góly k triumfu pomohl P. Klíč, po jedné brance přidali P. Klinec a střídající Svída.

Žatecký Slavoj (ve žlutém) doplatil na neproměňování šancí. O výsledku rozhodla jediná přesná střela mezi tyče domácí branky. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

„Náš výkon byl v průběhu utkání nahoru – dolů. Úvod nám nevyšel, ale zlepšili jsme se a do poločasu vedli 3:1. Ve druhé půli jsme chtěli na zlepšený výkon navázat, ale první šanci druhé půle měli hosté. Měli jsme velké štěstí, že ji neproměnili. V další fázi jsme ale štěstí urazili tím, že jsme po hezkých akcích nedokázali proměnit tři vyložené šance, které by utkání rozhodly. A zákonitě přišel trest. Bylo jasné, že do konce to bude víc o morálních vlastnostech, než o těch herních. K mé velké radosti jsme ukázali, že i tyto vlastnosti máme,“ shrnul utkání trenér Slavoje Libor Klíč.